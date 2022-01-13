Врежет мороз до -21°: украинцам назвали дату резкого потепления

После морозов в Украине прогнозируют потепление / meteovesti.ru

В Украине 13 января небольшой снег ожидается в западных, северных и центральных областях, температура ночью 13-18 мороза, на севере страны до 21, днем1-6, в восточной части до 12 мороза, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западных областях ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. Температура ночью 13-18° мороза, на севере страны 16-21°, днем 1-6°, в восточной части 7-12° мороза, передает Укринформ.

В Киеве и области 13 января небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В столице температура ночью 16-18°, днем 1-3° мороза, на Киевщине ночью 16-21°, днем 1-6° мороза.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, похолодание будет сопровождаться умеренными снегопадами, передает Фокус.

По словам Деркача, в конце недели в Украине резко потеплеет. Ожидается сильный ветер, дождь или мокрый снег.

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В западных регионах температура будет немного выше, чем на остальной территории.

В свою очередь синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что до 14 января сильных осадков не будет, а в пятницу ожидается усиление ветра. На северо-востоке возможен небольшой снег.

В пятницу, 14 января, ожидается потепление, но продлится оно недолго. В субботу в Украине опять похолодает.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Прогноз погоды на 13 января / meteo.gov.ua

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