Врежет мороз до -21°: украинцам назвали дату резкого потепления

В Украине ожидается сильный ветер, дождь или мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В Украине 13 января небольшой снег ожидается в западных, северных и центральных областях, температура ночью 13-18 мороза, на севере страны до 21, днем1-6, в восточной части до 12 мороза, сообщили в Украинском гидрометцентре.
В западных областях ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. Температура ночью 13-18° мороза, на севере страны 16-21°, днем 1-6°, в восточной части 7-12° мороза, передает Укринформ.
В Киеве и области 13 января небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В столице температура ночью 16-18°, днем 1-3° мороза, на Киевщине ночью 16-21°, днем 1-6° мороза.
По словам народного синоптика Владимира Деркача, похолодание будет сопровождаться умеренными снегопадами, передает Фокус.
По словам Деркача, в конце недели в Украине резко потеплеет. Ожидается сильный ветер, дождь или мокрый снег.
В западных регионах температура будет немного выше, чем на остальной территории.
В свою очередь синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что до 14 января сильных осадков не будет, а в пятницу ожидается усиление ветра. На северо-востоке возможен небольшой снег.
В пятницу, 14 января, ожидается потепление, но продлится оно недолго. В субботу в Украине опять похолодает.
Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.
Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.
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