Врежет дубак под – 20°: украинцы узнали сроки ледяного прогноза

По данным синоптиков, в начале февраля не исключается новая волна холода и днем, и ночью.

/ pixabay.com

Синоптики выдали новый прогноз погоды в Украине. На сей раз ожидается волна нового похолодания.

Не исключено резкое снижение температуры воздуха. Такие данные обнародовал погодный радар Ventusky.

Обратим внимание, что по данным синоптиков, в начале февраля не исключается новая волна холода и днем, и ночью.

Украинцев предупредили о том, что в начале последнего месяца зимы температура будет опускаться почти до – 20 °С.

Сроки нового похолодания

Согласно прогнозу, ощутимое похолодание прогнозируется в северо-западных областях Украины. В ночь на 8 февраля столбики термометров опустятся до – 18 градусов.

По прогнозу, сильные морозы ожидаются в Карпатском регионе и на Буковине.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.

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