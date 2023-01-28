Врежет дубак под – 20°: украинцы узнали сроки ледяного прогноза

Синоптики выдали новый прогноз погоды в Украине. На сей раз ожидается волна нового похолодания.
Не исключено резкое снижение температуры воздуха. Такие данные обнародовал погодный радар Ventusky.
Обратим внимание, что по данным синоптиков, в начале февраля не исключается новая волна холода и днем, и ночью.
Украинцев предупредили о том, что в начале последнего месяца зимы температура будет опускаться почти до – 20 °С.
Сроки нового похолодания
Согласно прогнозу, ощутимое похолодание прогнозируется в северо-западных областях Украины. В ночь на 8 февраля столбики термометров опустятся до – 18 градусов.
По прогнозу, сильные морозы ожидаются в Карпатском регионе и на Буковине.
Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.
Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.
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