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Заморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный Армагеддон

24 ноября 2021, 05:22
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Серьезного ухудшения погоды стоит ждать уже на следующей неделе.

Снегопад, метель, дорога, авто
В Украине прогнозируют обильные снегопады / фото: sai.gov.ua

В Украине выпал первый снег. В Карпатах он прошел немного раньше. На горе Поп Иван Черногорский ранее выпало до 1 метра снега.

Там была температура 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров, рассказали в Черногорском горном поисково-спасательном посту в Facebook.

Отметим, что по прогнозу радара погоды Ventusky, в ближайшее время обильные осадки и резкое снижение температуры стоит ожидать в ряде регионов Уукраины.

Где и когда ударит мороз со снегом

Согласно прогнозу, серьезного ухудшения погоды стоит ждать уже на следующей неделе. В Украине прогнозируется похолодание.

4-5 декабря, по прогнозу, в Украине температура резко опустится. В Карпатском регионе прогнозируется до -15 градусов.

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Кроме того, также ожидаются осадки в виде снега. Наиболее интенсивные снегопады вероятны 6-7 декабря. Они охватят большую часть Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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