"С первым снегом!" картинки и душевные поздравления в прозе и стихах

Сердечные пожелания и милые открытки с первым снегом - в подборке Главреда.
Украинцы с нетерпением ожидают, когда землю накроет пушистым белым покрывалом снега. И пока в некоторых областях еще ждут первого зимнего привета, в Киеве выпал первый снег.
Такое долгожданное природное явление, которое напоминает о том, что новогодние праздники не за горами – прекрасный повод порадовать родных и близких людей, друзей и любимых прикольными картинками и сердечными поздравлениями.
Поднять настроение своим друзьям и родственникам можно также с помощью милых приветственных картинок. Начать свое утро они смогут с улыбкой, получив от вас прикольные картинки-приветствия.
О том, как и сколько мы будет отдыхать на новогодние праздники, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.
С первым снегом – приколы, картинки и открытки
Пушистым покрывалом за окном запорошило, укутало природу, убаюкало. Пусть первый снег подарит счастье, а жизни станет такой же белой и чистой, словно нет ничего плохого в мире. С первым снегом!
***
С первым снегом! Пусть нежные снежинки сотрут из памяти все неудачные моменты. Пусть белое покрывало укутает тебя в мечту. Пусть душа жаждет зимней сказки. Пусть судьба подарит тебе её. Желаю не мёрзнуть и не унывать, а согреваться в объятиях дорогого человека и радоваться первому снегу, как ребёнок.
***
Поздравляю вас с первым снегом! Желаю, чтоб ваши помыслы были чисты, как этот снежок, чтоб ваш путь был светлым и лёгким. А ещё пожелаю, чтоб первый снежок не принёс вам новых падений, новых ушибов – чтоб вы всего этого успешно избежали, и чтоб у туши на ресничках была большая сопротивляемость к влаге. В общем – хороших и приятных вам впечатлений. С первым снегом!
***
С первым снегом поздравляю,
Пусть на радость он идет,
Все проблемы и невзгоды
Пусть скорее заметет.
Чистой, белой полосою
Пусть укроет в жизни путь,
Пусть ему удастся силу,
Веру в счастье в вас вдохнуть.
***
Вот и первый снег кружится!
Зимушка пришла к нам вдруг!
И на землю снег ложится,
Чтоб все побелить вокруг!
Сразу мир наш белоснежный
Дивной сказкой нам сдается!
В этот день чудесный снежный
Все пускай вам удается!
***
Нет сезона лучше, чем зима!
Когда улицы, деревья и дома
Белым укрываются снежком,
С горки мчимся мы на санках кувырком.
Ничего нет лучше, чем зима!
Когда воздух слаще, чем хурма.
Эту радость ощутить тебе желаю,
С первым снегом, с днем чудесным поздравляю!