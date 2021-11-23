"С первым снегом!" картинки и душевные поздравления в прозе и стихах

С первым снегом - картинки и поздравления / ua.depositphotos.com/

Украинцы с нетерпением ожидают, когда землю накроет пушистым белым покрывалом снега. И пока в некоторых областях еще ждут первого зимнего привета, в Киеве выпал первый снег.

Такое долгожданное природное явление, которое напоминает о том, что новогодние праздники не за горами – прекрасный повод порадовать родных и близких людей, друзей и любимых прикольными картинками и сердечными поздравлениями.

Поднять настроение своим друзьям и родственникам можно также с помощью милых приветственных картинок. Начать свое утро они смогут с улыбкой, получив от вас прикольные картинки-приветствия.

О том, как и сколько мы будет отдыхать на новогодние праздники, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

С первым снегом – приколы, картинки и открытки

Пушистым покрывалом за окном запорошило, укутало природу, убаюкало. Пусть первый снег подарит счастье, а жизни станет такой же белой и чистой, словно нет ничего плохого в мире. С первым снегом!

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С первым снегом картинки

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С первым снегом! Пусть нежные снежинки сотрут из памяти все неудачные моменты. Пусть белое покрывало укутает тебя в мечту. Пусть душа жаждет зимней сказки. Пусть судьба подарит тебе её. Желаю не мёрзнуть и не унывать, а согреваться в объятиях дорогого человека и радоваться первому снегу, как ребёнок.

С первым снегом прикольные картинки

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Поздравляю вас с первым снегом! Желаю, чтоб ваши помыслы были чисты, как этот снежок, чтоб ваш путь был светлым и лёгким. А ещё пожелаю, чтоб первый снежок не принёс вам новых падений, новых ушибов – чтоб вы всего этого успешно избежали, и чтоб у туши на ресничках была большая сопротивляемость к влаге. В общем – хороших и приятных вам впечатлений. С первым снегом!

С первым снегом приколы

***

С первым снегом поздравляю,

Пусть на радость он идет,

Все проблемы и невзгоды

Пусть скорее заметет.

Чистой, белой полосою

Пусть укроет в жизни путь,

Пусть ему удастся силу,

Веру в счастье в вас вдохнуть.

С первым снегом красивые открытки

***

Вот и первый снег кружится!

Зимушка пришла к нам вдруг!

И на землю снег ложится,

Чтоб все побелить вокруг!

Сразу мир наш белоснежный

Дивной сказкой нам сдается!

В этот день чудесный снежный

Все пускай вам удается!

С первым снегом поздравления

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Нет сезона лучше, чем зима!

Когда улицы, деревья и дома

Белым укрываются снежком,

С горки мчимся мы на санках кувырком.

Ничего нет лучше, чем зима!

Когда воздух слаще, чем хурма.

Эту радость ощутить тебе желаю,

С первым снегом, с днем чудесным поздравляю!

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