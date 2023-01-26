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Завалит снегом, врежут морозы: украинцам назвали сроки настоящей зимы

26 января 2023, 04:05
В Украине усилятся осадки. Они выпадут в разных областях с перерывом в 1-2 дня.

мороз
/ pixabay

Погода в Украине до конца зимы будет отличаться нестабильностью. Стоит ожидать морозов, осадков и скачков температуры, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Он подчеркнул, что к концу января в Украине усилятся осадки. Они выпадут в разных областях с перерывом в 1-2 дня. Такой прогноз он озвучил Gazeta.ua.

Синоптик предупредил, что стоит ожидать существенного снижения температуры, но ненадолго – на два-три дня.

Вместе с тем он уточнил, что начало февраля будет почти без снега. Однако ближе к средине последнего месяца зимы – осадки станут интенсивными.

"Придет настоящая зима, и несколько дней будут холодными. К концу первой декады февраля потеплеет, осадки прекратятся. Во второй декаде будет медленно повышаться температура. Пройдут небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет с незначительным минусом, а днем около нуля. В конце февраля температура останется такой же. Только до четырех дней ожидается похолодание", – добавил синоптик.

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Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.

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