Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогода

В некоторых областях стоит ждать снега с дождем, а также гололеда.
В Украине в ближайшие дни существенно ухудшатся погодные условия. Выходя на улицу, придется тепло одеваться, ведь ожидаются снегопады и усиление морозов.
Также украинцев ждет гололед, предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.
Погода в Украине 6 декабря
"6 декабря в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
К мокрому снегу и гололеду стоит быть готовыми жителям следующих областей:
- Волынской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Киевской,
- Львовской,
- Ривненской,
- Сумской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Черниговской.
В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Во всех остальных областях погодные условия не будут нести угрозы.
Температура днем в большинстве областей страны составит от 0 до +4 градусов, в центре +4... + 8, а на юге до +11.
Погода в Украине 7 декабря
Завтра, 7 декабря, почти по всей территории страны ожидаются осадки: на западе – снег, в северных областях – дождь со снегом, в остальных областей, кроме Донецкой, Луганской и Запорожской, будет дождь. В трех упомянутых областях на востоке осадков не ожидается. При этом температура воздуха в Украине существенно не изменится.
Какой будет погода 8 декабря
В среду, 8 декабря, на западе государства усилятся морозы. В целом похолодает по всей территории страны. В центральных, северных, южных и части западных областей ожидаются осадки – дождь и снег.
Погода в государстве 9 декабря
Четверг, 9 декабря, ознаменуется еще более сильными морозами – кое-где они будут достигать -9 градусов. Однако осадков станет меньше – только на востоке будет идти дождь.
Погода 10 декабря
В пятницу, 10 декабря, температура в Украине повысится, но при этом во всех западных областях будет идти снег, местами с дождем.
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