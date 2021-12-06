УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогода

6 декабря 2021, 11:26
Прослушать новость
Остановить

В некоторых областях стоит ждать снега с дождем, а также гололеда.

false
Украину завеет снегом, а кое-где будут идти дожди / УНИАН

В Украине в ближайшие дни существенно ухудшатся погодные условия. Выходя на улицу, придется тепло одеваться, ведь ожидаются снегопады и усиление морозов.

Также украинцев ждет гололед, предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 6 декабря

"6 декабря в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

К мокрому снегу и гололеду стоит быть готовыми жителям следующих областей:

  • Волынской,
  • Житомирской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Киевской,
  • Львовской,
  • Ривненской,
  • Сумской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Черновицкой,
  • Черниговской.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Реклама
false
В ряде областей стоит ждать гололеда и налипания мокрого снега / Укргидрометцентр

Во всех остальных областях погодные условия не будут нести угрозы.

Температура днем в большинстве областей страны составит от 0 до +4 градусов, в центре +4... + 8, а на юге до +11.

false
Погода в Украине 6 декабря / Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 декабря

Завтра, 7 декабря, почти по всей территории страны ожидаются осадки: на западе – снег, в северных областях – дождь со снегом, в остальных областей, кроме Донецкой, Луганской и Запорожской, будет дождь. В трех упомянутых областях на востоке осадков не ожидается. При этом температура воздуха в Украине существенно не изменится.

false
Погода в Украине 7 декабря / Укргидрометцентр

Какой будет погода 8 декабря

В среду, 8 декабря, на западе государства усилятся морозы. В целом похолодает по всей территории страны. В центральных, северных, южных и части западных областей ожидаются осадки – дождь и снег.

Погода в государстве 9 декабря

Четверг, 9 декабря, ознаменуется еще более сильными морозами – кое-где они будут достигать -9 градусов. Однако осадков станет меньше – только на востоке будет идти дождь.

Погода 10 декабря

В пятницу, 10 декабря, температура в Украине повысится, но при этом во всех западных областях будет идти снег, местами с дождем.

Вас также может заинтересовать:

viber
погода дождь гололед снегопады новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогода». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымСамая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественным Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуПриметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в беду Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоГороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется туго Как украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиакаКак украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиака Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифыНовая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифы
11:26

Антитабачные активисты просят парламент разобраться с нелегальными сигаретами Duty Free на украинском рынке

11:26

Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогодаВидео

11:16

В Украине снизились темпы вакцинации: уколов против COVID-19 стало в три раза меньшеВидео

11:04

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

11:03

Похудевшая Зарицкая показала сочные изгибы в мокром купальнике

Реклама
10:59

"Более смертоносная": создатель вакцины AstraZeneca прогнозирует новую опасную пандемиюВидео

10:23

Должникам грозит отключение услуг ЖКХ: украинцам готовят драконовские штрафыВидео

10:16

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

10:08

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

09:56

Украина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию МосквыВидео

09:49

В Киеве пробки из-за снегопада: какие дороги автомобилистам лучше объезжатьФотоВидео

09:16

В Украине изменились правила карантина - полный список запретовВидео

08:47

"Украина – новый Афганистан для РФ" и удар по СП-2: Байдену назвали план на диалог с ПутинымВидео

08:45

Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

08:33

Гороскоп на сегодня 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обидыВидео

08:20

Резкий спад: за сутки в Украине 4,4 тыс. новых больных коронавирусом и 239 смертей

07:45

Торжественные "лобзания в дёсны" между кремлёвскими дрессировщиками и их подчинённымимнение

07:38

Продают мясо без мяса: эксперты выяснили, как выбрать качественную тушенкуВидео

07:10

Нападение с Беларуси или Донбасса и коридор в Крым: эксперт назвал сценарии удара по УкраинеВидео

06:36

Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта - главный инфекционист СШАВидео

Реклама
06:28

В России можно четко зафиксировать переход к фашизоидному управлениюмнение

06:01

Немного дикий, но очень интересный принт зебра вернулся в моду на зиму 2022ФотоВидео

05:50

Эти действия притягивают бедность: названы три вещи, которые нельзя делать с деньгамиВидео

05:31

Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал срокиВидео

05:02

Угроза оккупации Украины и газовый удар по Европе: эксперт объявил об опасной ситуацииВидео

04:47

С днем Вооруженных Сил Украины – открытки, картинки и поздравления защитникам

04:22

Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

03:55

Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 годВидео

03:14

Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах, душевные картинки именинникам

02:46

В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

02:17

Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудьВидео

01:45

Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

01:16

Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиВидео

00:51

Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуВидео

05 декабря, воскресенье
23:52

Авария на Бурштынской ТЭС оказалась смертельной: погиб машинист

23:27

Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетиков

23:00

В Киеве таксист высадил пьяных пассажиров за ненависть к украинскому языкуВидео

22:19

"Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФВидео

22:17

В жуткой аварии погиб отец с детьми, за жизнь матери борются медики

21:55

Коронавирус унес жизнь украинского композитора и музыканта

Реклама
21:28

Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и срокиВидео

21:19

Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

21:01

DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

20:48

Цены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелитьсяВидео

20:24

Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяФотоВидео

19:54

В Карпатах на снегоходах заблудились трое мужчин: двух уже нашли

19:49

Украинцам светит резкий скачок тарифов: кому газ влетит в копеечкуВидео

19:35

Мракобесие в мозгах неизлечимомнение

19:22

Зимние каникулы: когда и сколько будут отдыхать школьники

19:17

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности из-за нового штамма ОмикронВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять