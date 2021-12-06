Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогода

Украину завеет снегом, а кое-где будут идти дожди / УНИАН

В Украине в ближайшие дни существенно ухудшатся погодные условия. Выходя на улицу, придется тепло одеваться, ведь ожидаются снегопады и усиление морозов.

Также украинцев ждет гололед, предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 6 декабря

"6 декабря в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

К мокрому снегу и гололеду стоит быть готовыми жителям следующих областей:

Волынской,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Львовской,

Ривненской,

Сумской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Черниговской.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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В ряде областей стоит ждать гололеда и налипания мокрого снега / Укргидрометцентр

Во всех остальных областях погодные условия не будут нести угрозы.

Температура днем в большинстве областей страны составит от 0 до +4 градусов, в центре +4... + 8, а на юге до +11.

Погода в Украине 6 декабря / Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 декабря

Завтра, 7 декабря, почти по всей территории страны ожидаются осадки: на западе – снег, в северных областях – дождь со снегом, в остальных областей, кроме Донецкой, Луганской и Запорожской, будет дождь. В трех упомянутых областях на востоке осадков не ожидается. При этом температура воздуха в Украине существенно не изменится.

Погода в Украине 7 декабря / Укргидрометцентр

Какой будет погода 8 декабря

В среду, 8 декабря, на западе государства усилятся морозы. В целом похолодает по всей территории страны. В центральных, северных, южных и части западных областей ожидаются осадки – дождь и снег.

Погода в государстве 9 декабря

Четверг, 9 декабря, ознаменуется еще более сильными морозами – кое-где они будут достигать -9 градусов. Однако осадков станет меньше – только на востоке будет идти дождь.

Погода 10 декабря

В пятницу, 10 декабря, температура в Украине повысится, но при этом во всех западных областях будет идти снег, местами с дождем.

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