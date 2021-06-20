УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

20 июня 2021, 22:23
Прослушать новость
Остановить

В понедельник, 21 июня, ожидается до +29 на Западе и Юге, и +32 в остальных регионах. Кратковременные дожди могут пройти только в западных регионах.

лето,киев,жара
В Украине завтра будет очень жарко / Reuters

На этой неделе территорию нашей страны хорошенько разжарит - будет всего лишь на пару градусов прохладнее, чем в Африке, сообщает ТСН.

В понедельник, 21 июня, ожидается до +29 на Западе и Юге, и +32 в остальных регионах. Кратковременные дожди могут пройти только в западных регионах.

А со вторника, 22 июня, начнутся грозы, они накроют всю Украину, кроме восточных областей. Жара будет прожаривать нас до конца недели.

Напомним, ранее синоптик уточнил прогноз, какой будет погода на Троицу. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло заявил, что сильной жары ждать не стоит, но станет меньше облаков и прекратятся осадки.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.

Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы привычки, которые могут лишить вас зренияНазваны привычки, которые могут лишить вас зрения Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Гороскоп на 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знакиГороскоп на 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средстваКак остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и ПутинаКонфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина

Последние новости

22:23

Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

22:11

Итоги встречи Байдена и Путина: в России обратились к США Видео

22:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

21:53

У Путина пригрозили "ответом" в случае новых санкций США Видео

21:22

Гороскоп на завтра 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

Реклама
21:20

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

21:15

На Тернопольщине супруг убил жену, а после подорвал себя

21:14

В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России Видео

21:08

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

20:34

Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam Видео

20:31

На США обрушился мощный шторм: много жертв, ребенка раздавило деревом

20:05

Кулеба озвучил главное условие применения турецких беспилотников на Донбассе Видео

19:45

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу Видео

19:35

В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

19:35

Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ Видео

19:15

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливня Видео

18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

Реклама
17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

16:47

Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Battlefield 2042 Видео

16:02

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

15:41

На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

15:14

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

14:50

В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу Видео

14:31

Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

14:24

Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space Видео

13:47

В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье Видео

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

12:17

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

12:09

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

11:49

Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

Реклама
11:28

Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков Видео

10:35

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:26

Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про Путина на Евро-2020

09:16

Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе Видео

09:13

Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа Видео

08:36

То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня Видео

08:14

Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек Видео

07:45

Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов мнение

07:35

В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Видео

07:10

Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять