Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

В Украине завтра будет очень жарко / Reuters

На этой неделе территорию нашей страны хорошенько разжарит - будет всего лишь на пару градусов прохладнее, чем в Африке, сообщает ТСН.

В понедельник, 21 июня, ожидается до +29 на Западе и Юге, и +32 в остальных регионах. Кратковременные дожди могут пройти только в западных регионах.

А со вторника, 22 июня, начнутся грозы, они накроют всю Украину, кроме восточных областей. Жара будет прожаривать нас до конца недели.

Напомним, ранее синоптик уточнил прогноз, какой будет погода на Троицу. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло заявил, что сильной жары ждать не стоит, но станет меньше облаков и прекратятся осадки.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.