Ждать ли рекордных морозов – 30°: синоптик удивила неожиданным прогнозом до весны

О новом похолодании в Украине до конца января предупредила Наталья Птуха.

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Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о прогнозе до конца зимы и оценила вероятность сильных морозов в Украине.

По ее словам, в январе еще можно ожидать сильных морозов. Об этом специалист рассказала в интервью Каналу 24.

"Ниже 15 градусов мороза до конца января мы не ожидаем. Такие характеристики могут быть разве что на Востоке", - подчеркнула она.

Синоптик говорит, что в последнюю неделю января будет преобладать спокойная погода: ночью – стабильный минус практически по всей территории Украины, а в дневные часы в ближайшие несколько дней будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

"Конечно, несколько теплее будет в Закарпатье и в Крыму – там столбики термометров могут подняться до +5 градусов. И такая тенденция сохранится до конца января, конечно, с определенными вариациями в зависимости от дня", - уточнила она.

Собеседница пояснила, что тенденция последних лет показывает, что сильных морозов становится все меньше, однако исключать морозные периоды не следует, ведь впереди чуть меньше половины зимы.

"Конечно же, морозы могут быть разной интенсивности. Однако, насколько я знаю, наши ученые пока не прогнозировали -25 – -30 градусов", - добавила Птуха.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента".

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