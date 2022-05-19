Ждите погодных "сюрпризов": украинцев удивили прогнозом на лето-2022

Появился прогноз погоды на лето-2022

Охватившее планету глобальное потепление окажет значительное влияние на погоду в Украине летом 2022 года, рассказал народный синоптик Леонид Деркач.

Как сообщил он в комментарии изданию Телеграф, глобальное потепление в текущем году остановится на пике, которого достигло ранее.

Вместе с тем он не исключил, что летом-2022 будет наблюдаться резкое изменение погодных условий.

Прогноз на июнь

Первый месяц лета, по данным Деркача, порадует умеренным теплом. Тем, кто любит жару, он также обещает 2-3 периода (один длиннее, а два более коротких).

Прогноз на июль

Народный синоптик предупредил, что в июле ожидаются погодные явления от жары до достаточно мощных дождей и шквалов.

Прогноз на август

Август, отмечает народный синоптик, примерно до середины месяца продержит хорошую погоду. Далее немного пройдут дожди, а затем температура воздуха пойдет на снижение.

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Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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