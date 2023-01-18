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Зима закончилась? Синоптик ошарашил прогнозом "лета" в январе

18 января 2023, 03:06
Температура воздуха по всей стране поднимется, рассказал Станислав Щедрин.
оттепель_погода_потепление зима
/ cz.wallpapers-fenix.eu

Погода в Украине удивляет неожиданными периодами резкого потепления. Температура в январе больше соответствует летнему периоду.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, рекордные температурные показатели ожидаются в ближайшие дни.

"Уже и не весна, а почти лето посреди зимы, пик текущего потепления ожидается в период 17-21 января, когда температура воздуха по всей стране поднимется до +10+12, в центре и на юге потеплеет до +13+15, на Одесчине и в Крыму даже до +17+20, вот только на западе столбики термометров не будут подниматься выше +5+7 градусов", - предупредил он.

При этом Щедрин добавил, что с 24 января ожидаем постепенное похолодание.

Зима закончилась? Синоптик ошарашил прогнозом

Напомним, в Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он пишет в Facebook, что в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.

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