В Украине презентовали новый броневик Атаман-3

В рамках XVI Международной специализированной выставки Оружие и безопасность в Киеве презентовали новый украинский бронетранспортер Атаман-3.

Машина разработана компанией Практика для нужд Вооруженных сил и морской пехоты Украины.

Новый украинский броневик разработан в соответствии с последними требованиями по защите экипажа и десанта – имеет переднее расположение двигателя и заднее расположение отсека десанта, имеет высокий уровень баллистической и противоминной защиты, пишет Сегодня.

Атаман-3, в зависимости от поставленных целей, может нести различное вооружение и стать базой для самоходной артиллерийской установки, автомобилей огневой или минометной поддержки. Он также может быть командно-штабным или ремонтно-эвакуационным автомобилем.

Читайте такжеСкандал в оборонке: Минобороны и Укроборонпром "побили горшки" из-за БТР-4

Напомним, в Украине создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.