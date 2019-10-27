Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить

Зимняя резина / Примпогода

В общем, холодно стало, осень настала и даже птицы клюют то, что лежит на земле, крайне избирательно. Применимо к автомобилистам – им в осеннюю "унылую пору, очень очарованье" непременно нужно задуматься о том, что летняя резина шин уже отработала свое и нужно скорее доставать из гаража или заезжать на шиномонтаж зимнюю резину.

Хотя бы потому, что по центральным городским дорогам и большим трассам на летней резине холодной осенью еще можно проехать, то в 9 из 10 случаев при выезде на загородную водитель обязательно столкнется с непредвиденными сложностями – из-за резко ухудшившегося контакта с дорожным покрытием. И на вопрос: какая резина лучше – ответ однозначный (если температура уже опустилась ниже +5-7 градусов по Цельсию) – зимняя.

Когда менять резину на авто с летней на зимнюю

Если на улице похолодало ниже +5 градусов, то резина на протекторах летних шин отвердевает настолько сильно, что ее сцепные свойства ухудшаются во много раз.

Зимняя же резина, поскольку гораздо более мягкая. И работает строго наоборот. Если воздух прогрелся свыше +10 градусов по Цельсию, то зимние шины хуже работают, опасно размягчаются и очень быстро стирают рисунок своих протекторов.

А зимняя шипованная резина не просто изнашивается в теплую погоду. Ведь шипы на на асфальте в значительной степени удлиняют тормозной путь, а обычная поездка по сухой дороге крайне некомфортной.

Какая зимняя резина лучше

Сильнее всего водителям подойдут те зимне шины, которые лучше удерживают автомобиль на снегу и при гололеде, а также снижают тормозной путь.

Зимняя резина / avtovikup136

Эксперты-автомобилисты составили такую классификацию зимней резины:

а) европейская (для не очень холодных и малоснежных зим). Она подойдет для водителей-лихачей. У европейской самое лучшее сцепление с дорогой в плохую/прохладную погоду, диагональный рисунок протектора, а также много водоотводных каналов – что вкупе дает водителю все преимущества для быстрой езды.

б) скандинавская (для очень суровых зим со снегопадами). Она предназначена для аккуратных водителей и имеет отличное сцепление с дорогой на льду, умеренную жесткость, протектор с рисунком из особых прямоугольников / ромбов. Лучше скандинавская резина подходит для езды по асфальтовым дорогам.

в) шипованная (для езды по ледяной дороге). Она отличнейшим образом и эффективно "прилипает" к обледенелой дороге и дает водителю возможность быстро тормозить в экстренных случаях. Превосхожно подходит для водителей-новичков. Шипованные шины средней жесткости с извилистым и волнообразным рисунком протектора.

Как правильно выбрать зимнюю резину

Всего эксперты выделяют пять основных факторов, которые должны стать определяющими при покупке зимней резины: 1) рисунок протектора, 2) шипы, 3)производитель, 4)спецификация, 5)маркировка.

Жидкая резина

В последние десятилетие стала очень популярной т.н. жидкая резина. Ее обычно используют для окрашивания авто, герметизации швов, виброизоляции, а также защиты машинной микроэлектроники от влаги и пыли. Цветовая гамма жидкой резины, как правило, состоит из базовых цветов (тех, которые выпускают фабричных методов) плюс набора специальных колеров. С их помощью можно изменить оттенок либо создавать абсолютно новый цвет.