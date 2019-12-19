Эксперты рассказали, как легко подобрать идеальную пару в Tinder

Tinder / Kolibri

Для того, чтобы добиться желаемого, то бишь найти идеальную пару в популярнейшем приложении онлайн-знакомств Tinder, людям нужно как следует поработать над своим профилем.

Такое сообщение опубликовал портал Swipelife – со ссылкой на свежее исследование. По словам экспертов, если пользователи ищут через Сеть долгие и крепкие отношения, то им нужно прямо указать это в профайле либо же пофантазировать и написать о том, какими они видят себя в ближайшем будушем. Таким образом пользователи смогут "закинуть удочку" на партнеров, ждущих от Tinder того же, что и они.

Людям же, желающим секса в формате "на одну ночь", эксперты советуют описать собственный идеальный вечер и загрузить снимки, на которых они запечатлены в оригинальных и привлекательных позах/декорациях.

Тем же, кто не уверен в своей готовности к долгим отношениям, рекомендуется максимально подробно описывать то, как они желают проводить свободное время с другим человеком.

Кроме того, людям, алчущим секса, эксперты советуют в открытой форме писать о своих намерениях в профиле, но при этом не забывать описывать свои увлечения с личными качествами – дабы потенциальные партнеры сходу могли понять, с кем они имеют дело.

Напомним, ранее фотограф Мари Хильд рассказала и показала, как делаются "откровенные" и "влюбленные" фото в соцсетях. Позднее популярная блогерша Надя Бокоды предложила секс сотне парней в Tinder и обалдела.