В Сети оказались данные баснословного количества пользователей Facebook

Киберпреступники могли воспользоваться данными пользователей Facebook в своих целях, считают эксперты.
В Сети в открытом доступе оказалась база дынных, в которой была информация о свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook (принадлежит одноименной американской компании).
В базе данных были номера телефонов и имена пользователей Facebook, сообщили в британской компании Comparitech.
По данным компании, личные данные юзеров были в открытом доступе на протяжении двух недель.
Эксперты полагают, что информацией могли воспользоваться киберпреступники для фишинговых атак и рассылки спама по SMS.
Ранее стало известно, что Facebook атаковали хакеры, в результате атаки личные данные более 250 тысяч пользователей соцсети (из них свыше 40 тысяч - украинцы) оказались в свободном доступе.