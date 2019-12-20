В Сети оказались данные баснословного количества пользователей Facebook

База данных c личными данными свыше 267 млн пользователей Facebook оказалась в Сети / Reuters

В Сети в открытом доступе оказалась база дынных, в которой была информация о свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook (принадлежит одноименной американской компании).

В базе данных были номера телефонов и имена пользователей Facebook, сообщили в британской компании Comparitech.

По данным компании, личные данные юзеров были в открытом доступе на протяжении двух недель.

Эксперты полагают, что информацией могли воспользоваться киберпреступники для фишинговых атак и рассылки спама по SMS.

Ранее стало известно, что Facebook атаковали хакеры, в результате атаки личные данные более 250 тысяч пользователей соцсети (из них свыше 40 тысяч - украинцы) оказались в свободном доступе.