RuTube начал экзаменовать пользователей на знание рекламы

В самой компании данное новшество официально пока никак не комментируют.
Видеосервис RuTube решил экзаменовать своих пользователей на знание рекламы, которую они просмотрели.
Вернуться к просмотру видео не удастся – пока не ответишь на тест по просмотренной рекламе. Причем ответить надо правильно, иначе придется смотреть рекламу по новой.
На нововведение RuTube пожаловались в Твиттере пользователи.
В самой компании данное новшество официально пока никак не комментируют.
Напомним, в Сети оказались данные баснословного количества пользователей Facebook. Киберпреступники могли воспользоваться данными пользователей Facebook в своих целях, считают эксперты.