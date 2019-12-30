RuTube начал экзаменовать пользователей на знание рекламы

RuTube начал экзаменовать на знание рекламы

Видеосервис RuTube решил экзаменовать своих пользователей на знание рекламы, которую они просмотрели.

Вернуться к просмотру видео не удастся – пока не ответишь на тест по просмотренной рекламе. Причем ответить надо правильно, иначе придется смотреть рекламу по новой.

На нововведение RuTube пожаловались в Твиттере пользователи.

В самой компании данное новшество официально пока никак не комментируют.

Напомним, в Сети оказались данные баснословного количества пользователей Facebook. Киберпреступники могли воспользоваться данными пользователей Facebook в своих целях, считают эксперты.

Как пропустить рекламу на Рутубе