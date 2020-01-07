Угроза для персональных данных: WhatsApp атаковал "новогодний" вирус

WhatsApp атакует вирус / Carsten Rehder/DPA

В популярном мессенджере WhatsApp, который с 31 декабря 2019 года больше не работает на миллионах гаджетов по всему миру, обнаружен "новогодний" вирус.

В праздничные дни пользователи мессенджера получают замаскированные под поздравления сообщения. На самом деле они содержат ссылки на зараженные вирусом страницы. Об этом сообщает портал GizChina.

Издание предупредило всех, кто пользуется WhatsApp, не переходить по этим ссылкам. Дело в том, что это может поставить под угрозу конфиденциальность персональных данных, хранящихся на устройствах пользователя.

Напомним, в декабре стало известно, что с 2020 года WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру. Ранее в управляющей компании WhatsApp обьяснили, почему мессенджер перестанет работать.