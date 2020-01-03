WhatsApp прекратил работу на ряде гаджетов: кто остался "за бортом"

WhatsApp перестанет работать с февраля еще на ряде устройств/ Indiatoday

Популярный мессенджер WhatsApp больше не работает на миллионах гаджетов по всему миру с 31 декабря 2019 года. В частности, речь идет о смартфонах, которые работают на базе Windows Phone.

Кроме того, с февраля 2020 без мессенджера WhatsApp останутся и владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше. WhatsApp будет поддерживаться лишь на устройствах Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", - говорится в сообщении поддержки приложения.

Напомним, в декабре стало известно, что с 2020 года WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру. Ранее в управляющей компании WhatsApp обьяснили, почему мессенджер перестанет работать.