Киану Ривза превратили в ледяного воина Саб-Зиро из Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 / NetherRealm Studios

Благодаря развитию нейронных сетей и технологии DeepFake многих известных актеров удалось перенести в Mortal Kombat 11. Так Киану Ривз превратился в ледяного ниндзя Саб-Зиро.

Но этим автор YouTube-канала BabyZone не ограничился. С помощью его усилий Брюс Кэмпбелл превратился в Терминатора, Жан-Клод Ван Дамм – в весельчака Джонни Кейджа, Дуэйн "Скала" Джонсон – в наемника Кабала, Брюс Ли – в мастера боевых искусств Лю Кана, а Джеки Чан – в надменного воина Кун Лао. Выдуманные персонажи получили только лица настоящих актеров, но их новый внешний вид все равно впечатляет.

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Технология "дипфейк" позволяет синтезировать изображения людей на основе обработанных ранее фото. Она работает на нейросетях. Ее часто используют умельцы, чтобы заменять актеров в разнообразных фильмах, сериалах или просто забавных видео.

Mortal Kombat 11 – файтинг студии NetherRealm, вышедший 23 апреля 2019 года на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Игру тепло приняли критики (максимальная оценка – 87/100 у версии для Xbox One). Но в Украине игра так и не вышла. Причиной стал облик одного из персонажей.