Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одно удобное приложение

Официальный логотип приложения Office 365 / Microsoft

Раньше приложения Word, Excel и PowerPoint существовали исключительно отдельно на смартфонах Android и iOS. Многим такой подход казался неудобным, ведь приходилось следить за ними и обновлять отдельно. Но Microsoft (Майкрософт) решила это исправить.

Компания объединила приложения Word, Excel и PowerPoint в одно под названием Microsoft Office. Оно призвано сделать работу с документами различного вида быстрее и удобнее. Теперь не нужно переключаться между тремя программами, ведь все доступно из одного места.

Внешний вид обновленного приложения Microsoft Office / Microsoft

В Microsoft Office (Майкрософт Офис) объединили возможности всех трех приложений. В описании на Google Play сказано, что индивидуальные особенности смартфонов разных моделей также будут учитываться.

У Microsoft Office системные требования следующие:

последние 4 основных версии Android;

процессор на базе ARM или Intel x86;

не менее 1 ГБ оперативной памяти.

Приложение Microsoft Office вышло пока только на Android. Microsoft Office на iOS, вероятно, выйдет чуть позже из-за особенностей системы и сертификации программ в App Store.

Ранее Microsoft обновила приложения пакета Office для iOS, сделав их удобнее и красивее.

Microsoft Office скачать на Андроид вы можете по ссылке.