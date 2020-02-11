Microsoft кардинально улучшила мобильную версию Office

Microsoft Office 365 / Microsoft

Microsoft выпустила для iOS обновленные версии своих приложений пакета Office. Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint и Microsoft Office Word на iPhone и iPad стали "проще, быстрее и красивее".

Теперь у всех приложений есть схожий интерфейс, который поможет новым пользователям быстрее в них освоиться.

Новый дизайн Office для iOS / Microsoft

Впрочем, новых функций не так уж много. Основная касается Excel, в котором теперь при помощи команды XLOOKUP можно найти ячейки с данными.

Скачать Майкрософт Ворд и другие приложения Office вы уже можете на Айфон и Айпад.

Майкрософт Офис – один из самых популярных пакетов офисных приложений. Он доступен не только на Windows, но и на смартфонах (с приставкой Mobile). Также существует онлайновая версия Microsoft Office Online (Майкрософт Офис Онлайн). Последняя на сегодняшний день версия пакета приложений – Microsoft Office 2019. Но среди владельцев ПК популярностью до сих пор пользуется Майкрософт Офис 2010.

Ранее правительство Франции обязало Apple выплатить 25 миллионов евро штрафа. Связано это с намеренным замедлением работы iPhone.