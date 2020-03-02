Жуткая игра о смертельной болезни Мор получила дату выхода на PS4

Кадр из игры Pathologic 2 / Ice-Pick Lodge

Мор (Утопия) - одна из самых известных российских игр от студии Ice-Pick Lodge. Вторая часть получила уже более прозаичное название Мор (или Pathologic 2, если на английском языке). И разработчики объявили, когда она выйдет на PlayStation 4.

Анонс студия Ice-Pick Lodge сделала на своей странице в Facebook. Так что теперь у PS4-версии Pathologic 2 дата выхода известна. Релиз состоится 6 марта 2020 года.

К сожалению, разработчики не указали, выйдет ли вместе с игрой дополнение У мраморного гнезда.

Анонс даты выхода PS4-версии Pathologic 2

На PC Pathologic 2 вышла 23 мая 2019 года. На релизе в игре была глава лишь за одного персонажа, остальные две планировали доделать со временем. Однако финансовый провал Мора поставил крест на этих планах. Сейчас само будущее студии Ice-Pick Lodge стоит под вопросом.

В Pathologic 2 сюжет рассказывает о загадочной эпидемии Песчаной Язвы, крайне смертоносной болезни, охватившей безымянный город, который будто застыл вне времени и пространства. Играя за Гаруспика (настоящее имя - Артемий Бурах), вам предстоит разгадать все тайны появления загадочной инфекции. А заодно понять, что в городе и без болезни не все так гладко.

Мор - игра крайне запутанная и сложная, которая скорее напоминает театральную постановку, чем привычные игрокам интерактивные развлечения. Также это очень напряженная игра из-за постоянного давления окружения и тикающего таймера. На спасение города у вас есть всего двенадцать дней.

Мор ремейк сохранил многие качества оригинала, который вышел в 2005 году, но сделал игровой процесс немного удобнее.

Pathologic 2 - трейлер