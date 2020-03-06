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В Twitter начнут банить все злые комментарии про возраст, болезни и инвалидность

6 марта 2020, 12:58

Так в социальной сети хотят преодолеть хейтспич.

Логотип Twitter
Логотип Twitter / Twitter

Twitter продолжает борьбу с ненавистью и унижением. На этот раз было принято решение изменить политику пользования социальной сетью. Теперь все твиты, унижающие человеческое достоинство на основе возраста, болезней или инвалидности, будут удалены.

Так Твиттер дополнил уже существующие правила, запрещающие оскорблять людей из-за их гендера, расы и религиозных убеждений. Теперь же список категорий расширили. Сделано это для того, чтобы люди относились друг к другу на равных правах и не начинали унижать из-за сторонних факторов.

К примеру, твиты в духе "все люди определенного возраста не заслуживают поддержки" или "люди с болезнями - заразные крысы, нужно их изолировать" будут немедленно удаляться после репортов.

Примеры оскорбительных твитов, которые теперь будут удаляться
Примеры оскорбительных твитов, которые теперь будут удаляться / Twitter

Достаточно лишь зарепортить оскорбительный твит - и он будет удален, а сам аккаунт забанят. Впрочем, если какой-то из твитов опубликован раньше изменений в политике Twitter, то его просто удалят. Сам аккаунт трогать не будут.

Twitter серьезно взялся за проблему хейтспича и оскорблений в своей социальной сети в сентябре 2018 года. Тогда руководство спросило у пользователей, что бы они хотели изменить или запретить. На основе полученных отзывов и были внесены коррективы в политику использования социальной сети Твиттер.

Кстати, против троллинга и оскорблений в Twitter выступил даже сам Папа Римский.

социальные сети Twitter
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