Новый трейлер невероятно стильной игры Persona 5 Royal призывает изменить мир

Арт игры Persona 5 Royal / Atlus

Западное подразделение студии Atlus поделилось новым трейлером английского релиза Persona 5 Royal. Уже само название ролика получилось пафосным, ведь оно призывает "изменить мир".

В самом видео показали основных героев и множество ярких изображений, из которых особо ничего разобрать не выходит. Разве что разработчики зачем-то поместили в трейлер легкие спойлеры к началу игры, так что если вы опасаетесь подобного - мы вас предупредили.

Persona 5 Royal - трейлер

Persona 5 Royal - переиздание популярной японской ролевой игры Persona 5, значительно расширенное новым контентом. Это один из эксклюзивов консолей Sony, то есть вам обязательно нужна PlayStation 4, чтобы сыграть в него. О Persona 5 PC никаких новостей и слухов нет, релиз маловероятен.

Игра рассказывает о приключениях школьников, которые научились призывать особых боевых духов - Персон. Последние воплощают настоящую личность людей, которые отбросили маски общества. Герои организовывают особую банду Призрачных Похитителей Сердец и начинают проникать в подсознание испорченных и алчных людей, чтобы исправить их и сделать лучше.

Persona 5 стала самой продаваемой игрой в серии. Persona 5 Royal уже вышла в Японии еще в 2019 году, но на Запад доберется лишь в конце марта. Persona 5 Royal дата выхода - 31 марта 2020 года.

Persona 5 - прохождение