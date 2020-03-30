Новый намек на GTA 6 и одного из персонажей игры нашли в резюме мексиканского актера

Арт GTA: Vice City / Rockstar

Март 2020 года выдался крайне богатым на слухи по поводу Grand Theft Auto VI. Новая информация утверждает, что активная разработка игры идет как минимум с 2018 года. А найти это удалось благодаря резюме актера, в котором засветился один из героев будущей игры.

Речь идет о мексиканском актере Хорхе Консехо. Он играл в самых разных фильмах и сериалах, например, в "Опасных связях" и "Запретной связи". Именно в его резюме обнаружилось, что в списке ролей значится некий Мексиканец прямиком из GTA 6, разработкой которой занимается Rockstar Games.

Резюме Хорхе Консехо

Само собой, фанаты серии ГТА тут же начались бомбить вопросами актера в Твиттере. Тот ответил, что ему приятно внимание, но он связан условиями контракта, потому никакой дополнительной информацией поделиться не может. При этом в своем твите он ни разу не упомянул ГТА 6, чтобы не сболтнуть лишнего.

Твит Хорхе Консехо

Читайте такжеКоронавирус появится в игре Plague Inc EvolvedТак что более реальной GTA VI после этой информации не стала. Быть может, прозвище Мексиканец даже не будет фигурировать в самой игре, а использовали его лишь для того, чтобы всех запутать.

Пока что у Grand Theft Auto VI дата выхода или хотя бы анонса неизвестна. Rockstar продолжает сохранять молчание, зато интернет постепенно наполняется огромным количеством слухов разной степени достоверности. К примеру, уже был найден возможный официальный сайт ГТА 6.

А чуть ранее в сеть утекло содержание первого трейлера GTA 6. События новой части известной серии должны развернуться в Вайс-Сити, сеттингом станет эпоха 80-х.