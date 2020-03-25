На предполагаемом сайте GTA VI нашли новый намек на скорый анонс игры

Арт GTA: Vice City / Rockstar

Rockstar продолжает усиленно сохранять молчание в вопросах Grand Theft Auto VI, но количество слухов в интернете все равно только растет. Теперь новый намек дал предположительный официальный сайт GTA 6.

Называется он просто GTAVI.com. Раньше он перенаправлял на сайт GTA 5. Видимо, сама Rockstar так сделала, если кто-то ошибся бы в наборе. Но недавно сайт обновился, а на нем появилась надпись SITE UPDATE, что как раз и означает "обновление сайта" Причем шрифт явно напоминает стиль GTA: Vice City.

Скриншот надписи с сайта / GTAVI.com

Но теперь сайт вообще перестал открываться. Либо это была чья-то шутка, которую быстро прикрыла сама Rockstar, либо настоящий анонс ГТА 6 состоится уже совсем скоро.

Читайте такжеАнонс GTA 6 близко? В интернете уже полно слухов - и дажа есть возможная датаЧуть ранее сайт PSU.com, посвященный играм на консоли PlayStation, также сообщил, что анонс игры состоится на днях. Но он разгласил и более интересную информацию. Если она правдива, то GTA 6 станет временным эксклюзивом PlayStation 5. Причем на очень короткий срок – всего на месяц.

Новая часть Grand Theft Auto якобы должна стать перезапуском одной из самых стильных игр серии. Речь о GTA: Vice City, события которой развернулись в 80-х в вечном солнечном Майами.

Ранее мы публиковали еще одну пачку слухов о Gran Theft Auto 6. В ней говорилось, что анонс игры состоится уже 25 марта, а также пересказывалось содержание первого тизер-трейлера игры.