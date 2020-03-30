Стрим с обратным отсчетом до анонса GTA 6 обнаружили на Twitch

Арт Grand Theft Auto 5 / Rockstar

Когда речь идет о крайне ожидаемых анонсах вроде новой части Grand Theft Auto, всегда найдутся шутники, жаждущие сыграть на большом хайпе. В случае GTA 6, которую ожидают сейчас игроки по всему миру, так уже случилось. Потому на Twitch появился стрим с обратным отсчетом до анонса игры.

На самом стриме нет ничего, кроме логотипа ГТА 6 и таймера. Время истечет первого апреля, а это уже намекает, что весь стрим – просто чей-то розыгрыш. Ведь 1 апреля считается днем дурака.

В описании Twitch-канала указаны ссылки на официальные соцсети Rockstar Games, но проставить их может любой желающий. Гораздо важнее, что у канала нет галочки, обозначающей официальный характер трансляции.

Описание канала с трансляцией GTA VI

В чате люди активно шутят, за самой трансляцией наблюдают около 500 человек. Кажется, никто не повелся на столь банальный розыгрыш. В 2020 году к подобным пранкам нужно подходить более ответственно и виртуозно.

Трансляция все еще идет, если вам интересно. Но высока вероятность, что скоро Rockstar примет меры и забанит ее.

Однако в сети хватает и более весомых подтверждений существования Grand Theft Auto VI. Например, в резюме мексиканского актера нашли упоминание шестой части ГТА.

У Grand Theft Auto VI дата выхода или хотя бы анонса неизвестна. Rockstar Games не делится никакой информацией. Впрочем, количество слухов в сети о ГТА 6 явно намекает, что анонс должен состояться уже скоро.