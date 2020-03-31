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Как оплатить коммунальные услуги через Приват24 – инструкция

31 марта 2020, 13:42

Рассказываем, как сделать свою жизнь немного проще.

Логотип Приват24
Логотип Приват24 / ПриватБанк

ПриватБанк продолжает оставаться одним из самых популярных банков Украины. Причин для этого множество, но одна из основных – крайне удобная система интернет-банкинга и многофункциональное приложение Приват24. При помощи них можно спокойно оплатить коммунальные услуги прямо на дому, ведь во время карантина из-за эпидемии коронавируса из помещения лучше лишний раз не выходить. Рассказываем, как погасить задолженность при помощи Приват24, а также своего компьютера или смартфона.

Как оплатить коммуналку в Приват24 через компьютер – инструкция

Первым делом вам нужно перейти на официальный сайт Приват24. Там вы заходите в свой аккаунт при помощи номера телефона и придуманного вами пароля, иногда сайт может потребовать дополнительное подтверждение при помощи кода со смартфона или авторизации в мобильном приложении.

Когда вы попали на сайт, вам нужна вкладка "Мої платежі".

Оплата коммуналки в Приват24
Меню оплаты коммуналки в старом дизайне Приват24

Если вы пользуетесь бета-версией обновленного дизайна, то перейдите во вкладку "Платежі", а в выпавшем меню выберите "Комунальні платежі". 

Меню оплаты коммуналки в новом дизайне Приват24
Меню оплаты коммуналки в новом дизайне Приват24

Приват24 анализирует адрес вашего проживания и на его основе выдает счета за коммунальные услуги. Если сайт по какой-то причине ошибся, вы можете найти свои счета через поиск по адресу проживания или названиям коммунальных предприятий.

Пример коммунальных счетов в Приват24
Пример коммунальных счетов в Приват24

Далее остается только погасить все долги при помощи карты ПриватБанка. Все, коммуналка на месяц оплачена. Можно заплатить и больше требуемого, чтобы в следующем месяца заплатить уже меньше. 

Как оплатить коммуналку в Приват24 через телефон – инструкция

Если вы пользуетесь приложением Приват24 для Android или iOS, то оплатить коммунальные платежи будет даже проще. Для начала вам нужен пункт "Платежи", который находится прямо на главном экране обновленной версии мобильного клиента Приват24.

Пункт
Пункт "Платежи" в мобильной версии Приват24

Там вам выдадут адрес вашего проживания, по которому и необходимо оплатить счета. Если его нет, то можете ввести его вручную.

Затем вам покажут ваши долги по коммуналке. Вы можете вручную настроить сумму оплаты по каждому счету. Также стоит убедиться в правильности написания лицевых счетев, на которые и пойдет оплата.

Оплата коммуналки в мобильном Приват24
Оплата коммуналки в мобильном Приват24

Далее остается только подтвердить перевод денег.

О других способах оплатить коммуналку онлайн мы рассказывали в нашей статье.

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