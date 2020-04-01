Стартовала весенняя распродажа игр для PlayStation 4 со множеством крутых скидок

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Из-за карантина многие оказались на самоизоляции и начали активно проходить видеоигры. Sony умело подсуетилась к этой ситуации и запустила крупную весеннюю распродажу, на которой скидки получили сотни игр для PlayStation 4. Собрали для вас лучшие предложения.

Скидки получили как крупные релизы, так и яркие новинки и необычные инди-игры. Подобрать себе игру для ПС4 сможет каждый.

Страница распродажи в PS Store

FIFA 20 - 879 гривен (было 2199 гривен)

Call of Duty: Modern Warfare Battle Pass Edition - 1999 гривен (было 2499 гривен)

Star Wars Jedi: Fallen Order - 1199 гривен (было 2199 гривен)

Grand Theft Auto 5 Premium Online Edition - 479 гривен (было 1199 гривен)

Death Stranding - 1199 гривен (было 1899 гривен)

Assassin's Creed Odyssey - 799 гривен (было 2249 гривен)

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 1049 гривен (было 2899 гривен)

Need For Speed Heat - 1049 гривен (было 2199 гривен)

The Division 2 - 329 гривен (было 599 гривен)

Days Gone - 739 гривен (было 2099 гривен)

Rocket League - 324 гривны (было 639 гривен)

Resident Evil 2 Remake - 649 гривен (было 1199 гривен)

Ведьмак 3: Дикая Охота - 499 гривен (было 1349 гривен)

The Outer Worlds - 1205 гривен (было 1799 гривен)

Все части Kingdom Hearts - 599 гривен (было 1999 гривен)

Monster Hunter World: Iceborne - 1049 гривен (было 1399 гривен)

A Way Out - 499 гривен (было 1049 гривен)

Dark Souls III - 399 гривен (было 1499 гривен)

Devil May Cry V - 649 гривен (было 1399 гривен)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 649 гривен (было 1799 гривен)

Bloodborne GOTY Edition - 499 гривен (было 1049 гривен)

L. A. Noire - 649 гривен (было 1199 гривен)

Control Digital Deluxe - 1319 гривен (было 2199 гривен)

Распродажа будет идти целый месяц и закончится 30 апреля. Успейте взять приглянувшиеся игры, чтобы не скучать в самоизоляции.

Ранее мы рассказывали, что новые игры для PlayStation 4 могут задержаться. Связано это с эпидемией коронавируса. Из-за нее многие игровые студии работают удаленно, что негативно сказывается на продуктивности. Но ближайшие релизы PS4 ситуация затронуть не должна.

Все скидки доступны на странице распродажи в PS Store.