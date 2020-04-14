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Официальный аккаунт серии Crysis намекает на скорый анонс возможного переиздания

14 апреля 2020, 13:46

Заставит ли серия игр потеть компьютеры по всему миру снова?

Арт Crysis 2
Арт Crysis 2 / Crytek

Crysis – популярная раньше серия игр, которая отличилась невероятной по меркам своего времени графикой. Студия Crytek постаралась выжать максимум даже из самых мощных компьютеров. И теперь появился намек, что скоро нас ожидает некий анонс. Возможно, даже полного переиздания трилогии или ремастера.

А все из-за одного твита, который появился в официальном Twitter-аккаунте игры. В нем написано "Получение данных", больше никакой информации нет.

Твит официального аккаунта Crysis
Твит официального аккаунта Crysis

Это первый твит аккаунта с 2016 года. Так что явно его не стали бы использовать просто для шуток. Конечно же, твит сразу привлек внимание многих. Отметился даже официальный аккаунт Xbox.

Твит официального аккаунта Xbox
Твит официального аккаунта Xbox

Читайте такжеНовый необычный дизайн PlayStation 5 основан на геймпаде DualSenseСтудия Crytek пока никакой официальной информации не дала. Но одного твита оказалось достаточно, чтобы заинтересовать игроков по всему миру.

Серия Crysis стартовала в 2007 году с первой части. Затем вышли самостоятельное дополнение Crysis Warhead, Crysis 2 и Crysis 3. Все игры отличаются невероятно продвинутой графикой. Особенностью Crysis стал нанокостюм главного героя, позволяющий подстраивать стиль игры под себя.

По Crysis даже хотели снять фильм, его сюжет должен был основываться на книге Crysis Легион. Но производство прекратили.

Crytek уже разыграла людей возможным анонсом на 1 апреля. Но теперь, кажется, студия не шутит.

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