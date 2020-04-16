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Как скачать бесплатно новую версию Minecraft – Minecraft RTX

16 апреля 2020, 16:56

Бета-тест игры идет прямо сейчас.

Minecraft RTX
Minecraft RTX / Microsoft

Minecraft – игра почти безграничных возможностей, но вот особой красотой она не отличается. Пиксельная графика давно стала визитной карточкой Майнкрафта, но новая версия Minecraft RTX призвана выжать все соки из вашей видеокарты. Ведь в нее добавили поддержку передовой технологии трассировки лучей.

Именно на трассировку лучей делается ставка в PlayStation 5 и Xbox One. С ней освещение и отражения становятся максимально реалистичными, в результате игры напоминают наш мир. И теперь технология рейтрейсинга появился и в Minecraft.

Выглядит она совершенно потрясающе. В видео западного издания VG24/7 вы можете лично оценить все красоты.

Читайте такжеTwitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибкеБета уже активно идет, ее открытый этап стартует 16 апреля для всех. Но доступна она только для пользователей Windows 10. Для начала вам необходимо зарегистрироваться на сайте Xbox Insider. Все владельцы Minecraft Windows 10 Edition получат новую версию бесплатно. Затем из Microsoft Store вы скачиваете специальную версию Minecraft RTX – и ожидаете открытия серверов.

Запуск тестирования состоится в 20:00. Вы сможете сыграть в специальных мирах, которые покажут все возможности трассировки лучей. Мультиплеер в этой версии поддерживается, но только с другими игроками Minecraft RTX. Обычная версия обрабатывается отдельно.

Ранее мы рассказывали, как скачать бесплатно Minecraft на свой ПК или смартфон.

Microsoft Minecraft игры игры на ПК Windows 10
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