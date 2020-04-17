Sony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStation

Робот-компаньон для PlayStation / Sony

Среди патентов Sony в сети удалось найти довольно необычное и в чем-то жуткое изобретение. Это специальный робот-компаньон, который будет поддерживать и воодушевлять одиноких людей во время игры в PlayStation.

Заявка на патент была зарегистрирована еще в апреле 2018 года. Прямо в описании робота сказано, что он предназначен для одиноких людей. То есть если вам не хватает эмоциональной поддержки и тепла, то милый робот должен вас успокоить и утешить.

Изобретение будет реагировать на ваши эмоции и успехи в играх. Убили сложного босса или прошли трудный уровень – робот порадуется за вас или похвалит. Проиграли в шаге от победы – робот поддержит вас, сказав что-то вроде "в следующий раз повезет".

Игра с роботом

Сама Сони, кстати, не впервые сталкивается с производством роботов-компаньонов. Она же занимается производством Aibo, особых роботов-собак. Последняя модель вышла как раз в 2018 году.

Читайте такжеКак скачать бесплатно новую версию Minecraft – Minecraft RTXРобот-помощник будет тесно связан с голосовым ассистентом PlayStation. Тот сможет выдавать информацию о трудных участках игры или способах убийства боссов.

Стоит отметить, что не все патенты Sony в итоге превращаются в готовые продукты. Но концепция дружелюбного робота выглядит как минимум любопытной.

Ранее мы рассказывали о возможных планах Sony на PlayStation 5. Компания ожидает, что продажи в первое время будут меньше, чем у PlayStation 4. Потому ставка будет делаться на сервисы Sony.