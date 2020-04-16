Bloomberg: PlayStation 5 выйдет в 2020 году и будет стоить значительно дороже PlayStation 4

Геймпад DualSense для PlayStation 5 / Sony

О консоли следующего поколения PlayStation 5 по-прежнему рассказано очень мало. Достоверно известны лишь ее технические характеристики и информация о геймпаде DualSense, в остальном Sony сохраняет молчание. И тут издания Bloomberg поделилось своим отчетом о планах компании на PS5.

Коронавирус все-таки повлиял на продвижение консоли следующего поколения. Из-за этого компании пришлось пересмотреть формат ее рекламной кампании. Зато дата выпуска остается прежней. Sony не хочет сдвигать релиз ПС5 на 2021 год, особенно если Microsoft выпустит Xbox Series X в 2020 году. Так что запуск PlayStation 5 как и раньше запланирован на конец осени или новогодние праздники 2020-го.

Новая консоль может стоить 499 долларов (13 600 гривен) или вообще 549 долларов (14 964 гривны). Связано это с дефицитом компонентов и их высокой стоимостью. Впрочем, первое время компания может продавать устройство себе в убыток за 449 долларов (12 238 гривен). Но это все равно дороже, чем цена PlayStation 4 на релизе. Консоль тогда стоила 399 долларов (10 875 гривен).

Из-за цены спрос на консоль может быть ниже, чем предполагала Sony изначально. Компания хочет выпустить 5-6 миллионов PlayStation 5 к марту 2021 года. У PlayStation 4 этот показатель был солиднее – 7.5 миллионов PS4 за почти аналогичный срок.

Читайте такжеСтраницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазинеВирус Covid-19 еще может повлиять на планы по выпуску консоли. Но пока Sony довольна темпами производства. Поставщики даже начали отправлять требуемые компоненты на заводы по сборке.

А пока Sony сконцентрируется на PS4 и PS4 Pro. Цены на консоли, вероятно, снизят с релизом PS5. Компании важнее продвигать свои сервисы вроде PS Plus, а не конкретные устройства.

Также Сони откажется от пафосной пресс-конференции с презентацией консоли. Дополнительную информацию о ней расскажут на стриме или просто выложат в сеть пресс-релизом.

Ранее мы делились информацией об инновационном геймпаде DualSense для PS5. В него встроили микрофоны и улучшенную виброотдачу.

Полные технические характеристики PlayStation 5 доступны по ссылке. А вот об играх для PS5 мы почти ничего не знаем.