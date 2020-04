Новый необычный дизайн PlayStation 5 основан на геймпаде DualSense

PlayStation 5 / robo3687

Дизайн консоли PlayStation 5 по-прежнему остается большой загадкой. Sony пока успела показать только геймпад DualSense. Но и этого оказалось достаточно, чтобы фанат смог на его основе предположить внешний вид будущей консоли.

За него отвечает писатель и художник Пол Робинсон. Он совместил общие тенденции дизайна геймпада с рабочим прототипом PS5, фото которого давно гуляют по сети. Итоговая модель получилась довольно футуристичной.

Фанатский дизайн PlayStation 5 / robo3687

Сама консоль получилась двухцветной, так как и геймпад будет таким же. В итоге похоже, будто вся начинка ПС5 находится внутри оболочки из пластика.

Подробнее о геймпаде DualSense мы рассказывали отдельно. Устройство отличается встроенными микрофонами, улучшенной виброотдачей и курками с адаптивным сопротивлением, которые позволят почувствовать даже натяжение тетивы лука.

При этом у самой PlayStation 5 пока нет ни официальной цены, ни даты выхода. Консоль должна поступить в продажу уже к новогодним праздникам 2020 года, а предполагаемая цена у нее – 399 долларов (10 800 гривен).

Зато PlayStation 5 характеристики уже полностью известны. Ставка в консоли делается на быстрый SSD, с которым мир видеоигр должен измениться навсегда.