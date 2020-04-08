Sony неожиданно показала инновационный геймпад для PlayStation 5. Главное

Геймпад PlayStation 5 / Sony

Sony без лишних анонсов показала геймпад для PlayStation 5 и поделилась его техническими особенностями. Он получил название DualSense и выглядит довольно футуристично.

В своей основе геймпад отдаленно напоминает DualShock 4, но стал значительно крупнее, приблизившись к геймпаду Xbox. Стандартная версия выполнена в белом цвете с черными вставками.

В геймпад сразу встроили микрофоны, так что в дополнительной гарнитуре не будет нужды. Заряжаться он будет через разъем USB Type-C в верхней части.

Геймпад PlayStation 5

В DualSense будет очень подробная виброотдача, напоминающая современные смартфоны. Так можно будет лучше почувствовать вибрацию в конкретных точках устройства.

Читайте такжеСтраницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазинеКурки L2 и R2 тоже улучшили, их оснастили динамическим сопротивлением. С помощью них теперь можно будет почувствовать силу натяжения тетивы или спуск курка оружия.

Вместо кнопки Share ("Поделиться") разместили кнопку Create ("Создать"). Кажется, Sony хочет каким-то образом изменить подход к созданию пользовательского контента. Возможно, нас ожидает встроенный редактор скриншотов и видео.

Кнопка Create

Световая панель, которая нужна для VR-игр, тоже изменилась. Она теперь не занимает всю переднюю часть, так что о надоедливом свете ночью при зарядке можно забыть. Теперь свет будто окружает сенсорную панель, что делает его менее мешающим.

Бывшая круглая кнопка PS превратилась в изящный логотип PlayStation.

Так что теперь мы знаем о PlayStation 5 характеристиках немного больше. Ранее Сони делилась подробностями железа консоли. Ставка в ней делается на SSD, который должен навсегда изменить мир видеоигр.

При этом у PlayStation 5 дата выхода точно не раскрывается. Выход консоли запланирован на осень 2019 года, но пока неизвестно, как на дате скажется эпидемия коронавируса.

PlayStation 5 цена тоже пока держится в тайне. Но она ожидается в районе 399 долларов (10810 гривен).