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Sony рассказала о технических характеристиках PlayStation 5. Главное

18 марта 2020, 18:09

Чисто в цифрах консоль проигрывает Xbox Series X.

Логотип PlayStation
Логотип PlayStation / Sony

18 марта в 18:00 компания Sony наконец-то поделилась подробностями о PlayStation. Пускай презентация была всего лишь записанным видео, которое приготовили для отмененной конференции GDC 2020, она все равно раскрыла много интересной информации о технических характеристиках консоли. Собрали главное из рассказанных особенностей PS5.

При этом Сони поделилась информацией о Плейстейшн 5 и с другими изданиями. Так сайт Eurogamer опубликовал большую статью PlayStation 5. Теперь PlayStation 5 характеристики известны полностью и окончательно.

Технические характеристики PlayStation 5 и PlayStation 4
Технические характеристики PlayStation 5 и PlayStation 4 / Eurogamer

Как видим, мощность обработки графики у ПС5 составила 10.28 терафлопс. У Xbox Series X аналогичный показатель составил 12 терафлопс, то есть чисто в цифрах консоль следующего поколения от Microsoft пока обгоняет разработки Sony.

Сони используется архитектуру AMD RDNA 2 GPU, которая работает при максимальной тактовой частоте в 2.23 гигагерца. Впрочем, это максимум, так что при обычной нагрузке консоль будет работать немного медленнее.

Основной процессор ПС5 - AMD Zen 2 на 8 ядер. Каждое может работать при частоте в 3.5 ГГц, но в среднем частота у них будет переменная.

Разработчики чаще всего просили установить в новую консоль SSD вместо HDD. Именно старая модель жесткого диска сильно тормозила консоль. В PlayStation 5 будет SSD, что решает сразу множество проблем. У разработчиков будет доступ к сотням гигабайт данных, которые могут подгружаться в мгновение. Это навсегда изменит игры в открытом мире, снизит время загрузок или вообще уберет их. Установка патчей также станет прошлым, ведь они будут моментально интегрироваться в игру после скачивания.

В стандартную PlayStation 5 установят SSD на 825 гигабайт. У Xbox Series X SSD на терабайт. За секунду ПС5 может получить доступ к 5.5 гигабайтам данным. То есть размер стандартной игры нулевых будет подгружаться на консоли следующего поколения всего за секунду. По этому параметру консоль превосходит Xbox Series X. Так что PlayStation 5 игры явно удивят красотами и масштабами.

Сравнение скорости обработки SSD и HDD на PlayStation 5
Сравнение скорости обработки SSD и HDD на PlayStation 5 / Sony

Впрочем, если памяти вам покажется мало, то вы спокойно можете подключить внешний SSD, причем не обязательно от Sony. Но компания советует не торопиться с этим на релизе, так как ей еще предстоит проверить совместимость.

SSD PlayStation 5 совместим с играми PlayStation 4. Прямо на запуске будут работать "100 лучших игр с ПС4". То есть игры со старой консоли можно будет спокойно запускать на новой. О PlayStation 3 и более старых моделях пока ничего не сказали.

Также PS5 поддерживает аппаратную трассировку лучей, что приведет к значительному улучшению графики в играх.

Поддержка игр с PS4 и PS4 Pro на PS5
Поддержка игр с PS4 и PS4 Pro на PS5 / Sony

Если суммировать преимущества SSD в PlayStation 5, то все сводится к пяти пунктам:

  • быстрое включение;
  • отсутствие загрузок;
  • быстрый стриминг и подгрузка данных внутри игры;
  • данные игр больше не раздваиваются;
  • патчи устанавливаются гораздо быстрее.
Преимущества SSD в PlayStation 5
Преимущества SSD в PlayStation 5 / Sony

Еще одной революцией в PlayStation 5 станет система обработки звука. Для этого была разработана особая система Tempest Engine. С ней, допустим, в сценах с душем звук падения каждой капли будет обрабатываться отдельно. Это создаст настоящий трехмерный звук. На PlayStation 4 на один такой звук потребовалась бы вся мощь процессора.

При этом PlayStation 5 цена все еще не называется. Если вы пропустили видео, то можете посмотреть запись презентации PlayStation 5 прямо сейчас.

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