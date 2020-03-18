PlayStation 5 - презентация онлайн

Официальный логотип PlayStation 5 / Sony

Sony очень долго ничего не говорила о своей консоли следующего поколения PlayStation 5. Но 18 марта компания наконец-то проведет презентацию, в которой расскажет о технических особенностях PS5.

PlayStation 5 характеристики сейчас интересуют игроков по всему миру, ведь Microsoft уже раскрыла аналогичную информацию про Xbox Series X. Так что теперь Сони предстоит как-то удивить людей, ведь мощь консоли-конкурента впечатляет.

Презентация стартует в 18:00 по киевскому времени. На ней главный системный архитектор Плейстейшн 5 Марк Церни подробно расскажет об особенностях консоли, сделав своеобразный PlayStation 5 обзор.

Надеемся, на презентации раскроют полные характеристики консоли. Сейчас мы практически ничего не знаем. Пока лишь известно, что в консоли будет SSD и особое устройство обработки звука, чтобы сделать его реалистичным. Даже PlayStation 5 фото нигде не показывалось, а вот о дизайне Xbox Series X все знают уже давно.

Читайте такжеНовый футуристичный дизайн и видео PlayStation 5 появились в сетиPlayStation 5 цена также не называется. Аналитики предполагают, что она составит около 399 долларов (10640 гривен), но из-за дефицита компонентов и коронавируса ценник может потенциально увеличиться. Так что PlayStation 5 купить на релизе может быть проблематично.

Для PlayStation 5 игры пока не спешат анонсировать. Пока известно лишь об экшене Godfall, но он также выйдет и на PC.