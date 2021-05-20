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Звезда Days Gone рассказал, что может убедить Sony заняться сиквелом

20 мая 2021, 19:51

По словам Сэма Уитвера, озвучившего и подарившего свою внешность главному герою Days Gone, ничто так не объясняет интерес аудитории к проекту, как его продажи.

Days Gone
Актер Days Gone рассказал, что может убедить Sony заняться сиквелом / Sony

В последний месяц вокруг Days Gone собралась настоящая шумиха, особенно на фоне расследования журналиста Джейсон Шрайер. Он утверждал, что студия-разработчик Bend Studio безуспешно пыталась протолкнуть идею Days Gone 2, однако Sony завернула сиквел из-за проблемного производства и низких оценок критиков.

Эта новость разожгла фанатов игры, которые требуют продолжения и создали петицию, которую уже подписало более 114 тысяч человек. Актёр Сэм Уитвер, озвучивший и подаривший свою внешность главному герою Days Gone, оказался более прагматичным.

Он создал тему на Reddit, в которой предложил фанатам задавать вопросы. В ответ на вопрос "как лучше показать Sony, что продолжение того стоит", он посоветовал покупать ПК-версию Days Gone, где он вышел вчера (и показал скромные результаты). По его словам, ничто так не объясняет интерес аудитории к проекту, как его продажи.

К сожалению, Days Gone не удалось захватить внимание игроков на ПК – пиковый онлайн байкерского экшена не превысил и 19 тысяч человек, что на фоне той же Horizon Zero Dawn (56 557) выглядит бледно. Хотя, казалось бы, боевик в открытом мире про зомби с элементами выживания, коих на платформе редко встретишь. Подгадить успеху могло отсутствие региональных цен во всех странах – в Украине игру продают за 999 грн.

Days Gone вышла в апреле 2019 году и была эксклюзивом PS4. События игры разворачиваются спустя два года после глобальной пандемии, которая уничтожила старый мир, обратив большую часть человечества во фрикеров. Главный герой – бывший преступник по имени Дикон Сейнт-Джон – скитается по миру в поисках приключений.

Трейлер Days Gone

Помимо Days Gone на ПК и новой части Resident Evil, ранее в этом месяце состоялся релиз фэнтезийного сетевого боевика Hood: Outlaws & Legends, в котором игрокам предстоит окунуться в образ благородных разбойников.

Разработчики делают акцент на реалистичных игровых механиках, а поэтому тяжёлые сундуки с наградой приходится таскать вручную, а количество патронов и расходников – строго ограничено. В кооперативном экшене можно будет выбрать персонажа из четырёх доступных классов, которые помогут сделать всё бесшумно или пойти напролом, воспользовавшись грубой силой. Hood: Outlaws & Legends можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Days Gone
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