Авторы Ghost of Tsushima станут амбассадорами настоящего острова Цусимы

Кадр из Ghost of Tsushima / Sony

Власти Цусимы подготовили почетную награду для авторов Ghost of Thushima Джейсона Коннелла и Нейта Фокса. Это первый случай в истории, когда подобную награду вручат людям не из Японии.

Разработчики тайтла станут постоянными амбассадорами туризма на острове за распространение имени и истории Цусимы на весь мир, а Sony совместно с японскими властями организует туристический тур на основе игры, дабы побудить людей узнать больше об острове и его достопримечательностях.

Мэр города поблагодарил сотрудников студии Sucker Punch за популяризацию истории об острове и борьбе японцев с монгольскими захватчиками. Теперь об этом эпизоде истории знает весь мир. По мнению мэра, это большой вклад, ведь раньше мало кто из жителей зарубежных стран знал о том, где вообще находится Цусима.

Даже многие японцы не знают истории периода Гэнкё. Не говоря и об остальном мире, для которого название и местоположение Цусимы были совсем неизвестны, поэтому я не могу не поблагодарить их за то, что они рассказали нашу историю с такой феноменальной графикой и глубокой историей – цитата мэра Цусимы, Хироки Хитакацу.

Остров Цусимы / VGC

Помимо этого, Хитакацу пригласил всю команду Suckerpunch Productions посетить остров с надеждой на то, что после визита они полюбят Цусиму еще больше. Церемония награждения будет проходить в цифровом формате из-за ограничений на поездки. Разработчики также получат благодарственное письмо от властей.

Ранее поклонники Ghost of Tsushima помогли собрать более 27 000 000 иен (~11.5 млн грн) на восстановление священных ворот возле храма Ватацуми на реальном острове Цусима. Пожертвования превысили запланированную сумму в четыре раза.

Напомним, что в январе этого года студия Sucker Punch опубликовала вакансии, связанные с разработкой новой игры. Создатели Ghost of Tsushima ищут человека, которому интересно писать истории в сеттинге феодальной Японии. Кроме того, от кандидата требуется опыт работы с AAA-играми в открытом мире.

Всё это идеально соответствует Ghost of Tsushima – AAA-игре в открытом мире в сеттинге феодальной Японии с множеством диалогов. Учитывая тот факт, что Ghost of Tsushima стала самой продаваемой новой IP за весь жизненный цикл Playstation 4, было логично предположить, что новая игра в серии не заставит себя долго ждать.