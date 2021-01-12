Bethesda анонсировали игру про Индиана Джонса от разработчиков Wolfenstein: первые подробности

Разработчики Wolfenstein делают игру про Индиану Джонса / Bethesda

Студия MachineGames, отвечавшая за последние игры серии Wolfenstein, представила первый тизер грядущего приключенческого проекта, создаваемого в сотрудничестве с Lucasfilm Games.

В коротком тизер-ролике можно разглядеть атрибуты франшизы о докторе Индиане Джонсе, такие как: книги, фото, документы, карты, шляпу и хлыст героя, под известную многим композицию из кинофильмов.

Официального названия игры в тизере не показали, однако, как стало известно из официального пресс-релиза, игра расскажет полностью оригинальную, отдельную историю, действие которой происходит на пике карьеры знаменитого искателя приключений, впервые появившись на экранах в далеком 1981 году.

Также известно, что исполнительным продюсером игры станет Тодд Говард, глава компании Bethesda Game Studios, в которой руководит разработкой компьютерных игр из серий The Elder Scrolls и Fallout. Больше никаких деталей, сроков выхода и прочих особенностей проекта издатель не сообщил. Команда пока не готова делиться подробностями, но они скоро появятся.

В тизере намекают, что действие будущей игры будет происходить в Риме.

Индиана Джонс игра - трейлер

Ранее геймдизайнер французской студии Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу экшена Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.