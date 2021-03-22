Blizzard работает над мобильной игрой по Overwatch – СМИ

Слухи о том, что по Overwatch может выйти мобильная игра ходят уже очень давно.
Пожалуй, ни для кого не будет откровением, что Overwatch является одним из лучших шутеров последних пяти лет, оказав значительное влияние на игровое сообщество самыми разными способами – от косплея до позитивных ролевых моделей.
Впрочем, справедливости ради отметим, что в своем нынешнем виде игра исчерпала себя, поэтому в следующем году нас и ждёт Overwatch 2, сохраняющая основные механики, но полируя их, добавляя особенности и расширяя возможности.
Но это может быть не единственный проект по вселенной – по слухам, в разработке находится мобильная версия Overwatch. По информации редактора издания Dexerto, специализирующегося на новостях из стана Blizzard, работа над игрой началась еще довольно давно, а до начала пандемии выпустить ее планировали одновременно с Overwatch 2. Якобы компания планировала сделать анонс аккурат перед запуском сиквела на всех платформах, чтобы повысить интерес к проекту со стороны кор-аудитории.
По сведениям того же источника, коронавирус значительно повлиял на процесс разработки, в связи с чем производительность внутри студии существенно скакнула вниз. Не исключено, что Blizzard и вовсе перераспределяет силы, чтобы успеть выпустить Overwatch 2 в срок. По слухам, проект создается "очень медленно", а актёры озвучки по-прежнему работают над контентом для первой части Overwatch.
Трейлер Overwatch 2
Насколько правдоподобен в итоге слух – сказать сложно. Blizzard уже успела набить руку на Diablo Immortal и вполне возможно, что компания решила перевести и другие свои франшизы на смартфоны. Если слухи подтвердятся, то остается только гадать, насколько сильно изменится геймплей игры.
Больше подробностей об Overwatch 2 читайте в нашем материале с выставки BlizzCon.