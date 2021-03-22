Blizzard работает над мобильной игрой по Overwatch – СМИ

Blizzard планировала выпустить Overwatch Mobile одновременно со второй частью / Dexerto

Пожалуй, ни для кого не будет откровением, что Overwatch является одним из лучших шутеров последних пяти лет, оказав значительное влияние на игровое сообщество самыми разными способами – от косплея до позитивных ролевых моделей.

Впрочем, справедливости ради отметим, что в своем нынешнем виде игра исчерпала себя, поэтому в следующем году нас и ждёт Overwatch 2, сохраняющая основные механики, но полируя их, добавляя особенности и расширяя возможности.

Но это может быть не единственный проект по вселенной – по слухам, в разработке находится мобильная версия Overwatch. По информации редактора издания Dexerto, специализирующегося на новостях из стана Blizzard, работа над игрой началась еще довольно давно, а до начала пандемии выпустить ее планировали одновременно с Overwatch 2. Якобы компания планировала сделать анонс аккурат перед запуском сиквела на всех платформах, чтобы повысить интерес к проекту со стороны кор-аудитории.

По сведениям того же источника, коронавирус значительно повлиял на процесс разработки, в связи с чем производительность внутри студии существенно скакнула вниз. Не исключено, что Blizzard и вовсе перераспределяет силы, чтобы успеть выпустить Overwatch 2 в срок. По слухам, проект создается "очень медленно", а актёры озвучки по-прежнему работают над контентом для первой части Overwatch.

Трейлер Overwatch 2

Насколько правдоподобен в итоге слух – сказать сложно. Blizzard уже успела набить руку на Diablo Immortal и вполне возможно, что компания решила перевести и другие свои франшизы на смартфоны. Если слухи подтвердятся, то остается только гадать, насколько сильно изменится геймплей игры.

Больше подробностей об Overwatch 2 читайте в нашем материале с выставки BlizzCon.