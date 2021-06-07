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Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой

7 июня 2021, 13:13

Похоже, нас ждёт успешный почти-флагман за недорого.

Samsung
Samsung Galaxy S21 FE порадует ценой / RTE

Копилку слухов о специальной версии нового флагманского смартфона Samsung пополнили корейские СМИ. На этот раз стала известна ожидаемая розничная стоимость гаджета – похоже, нас ждёт успешный почти-флагман за недорого.

По информации издания The Korea Herald, Galaxy S21 FE будет выпущен по цене от 700 000 до 800 000 корейских вон (~17 000-19 500 грн), что дешевле, чем предыдущий Galaxy S20 FE (899 000 вон или 21 999 грн).

Вполне вероятно, что новая модель будет дешевле предшественника и в других регионах. Если эти слухи окажутся верными, аппарат станет самым доступным флагманом бренда в рамках актуальной S-серии. Анонс новинки ожидается в августе текущего года, одновременно с Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, но точная дата мероприятия пока не объявлена.

Внешний вид Galaxy S21 FE известен благодаря инсайдеру Эвану Блассу (Evleaks): в целом он похож на топовый Galaxy S21. Кроме того, ожидается, что будет применён дисплей с диагональю 6,4 дюйма типа AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Фронталка на 32 Мп врезана в верхнюю часть матрицы, а сканер пальца интегрирован в нижнюю.

  • Внешний вид Galaxy S21 FE
    Внешний вид Galaxy S21 FE Evleaks
  • Внешний вид Galaxy S21 FE
    Внешний вид Galaxy S21 FE Evleaks
  • Внешний вид Galaxy S21 FE
    Внешний вид Galaxy S21 FE Evleaks
  • Внешний вид Galaxy S21 FE
    Внешний вид Galaxy S21 FE Evleaks

На прошлой неделе Samsung представила свой самый доступный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения – Galaxy A22 5G. Новинка получила большой дисплей с частотой обновления 90 Гц, пространственный звук Dolby Atmos и боковой сканер пальца.

Что примечательно, смартфон Galaxy A22 5G получил более продвинутый экран, чем Galaxy A32 5G – новинка предлагает пользователям 6,6-дюймовый LCD-экран с разрешением 2400 × 1080 пикселей. В Европе продажи стартуют в начале июля по цене €229 (7599 грн) и €249 (8299 грн) за 4+64 и 4+128 ГБ соответственно.

смартфоны Samsung
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