Diablo 4 продвинет вперёд искусство жанра экшен-RPG, считают в Blizzard

Blizzard рассказала о прогрессе Diablo 4 / Blizzard

Главный операционный директор Activision Blizzard Даниэль Алегре в рамках конференции для инвесторов поделился мнением о состоянии франшизы Diablo и проанализировал, как будущие релизы повлияют на её популярность.

По его словам, разработчики продвинулись уже на нескольких важных этапах создания Diablo IV, однако конкретных сроков релиза игры всё ещё нет. Как минимум в 2021 году её появления точно ждать не стоит.

В компании считают, что Diablo IV "станет следующим шагом в создании тайтлов жанра экшен-RPG". Алегре также отметил, что Activision Blizzard получила положительные отзывы о четвёртой части и о состоянии её разработки после прошедшего BlizzConline в феврале 2021 года. Напомним, что в рамках выставки авторы анонсировали новый класс для экшен-RPG – разбойницу. Данный класс первые появился в первой Diablo, но его не было во второй и третьей части. В Diablo IV он будет в стартовом комплекте вместе с Варваром, Волшебницей и Друидом.

Топ-менеджер также рассказал, что мобильная Diablo: Immortal создаётся для расширения линейки и заполнения пробела между второй и третьей частями франшизы. Кроме того, Immortal принесет аутентичный геймплей серии на мобильные устройства – отзывы журналистов это подтверждают.

Также на протяжении текущего года ожидается премьера ремастера второй части Diablo. Обновлённая классика разрабатывается Vicarious Visions, которая известна по Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X, а также на Nintendo Switch.

Ранее в этом году команда Blizzard объявила о поиске сотрудников для работы над неанонсированной мультиплеерной игрой ААА-класса с графикой нового поколения. На данный момент сложно говорить о принадлежность новой игры к какой-либо франшизе: это может быть как тайтл из существующей серии, так и совершенно новый IP.

Вспоминается "замороженный" шутер от третьего лица во вселенной StarCraft, релиз которого был намечен на Xbox и PlayStation 2. Возможно, компания решила сделать ещё одну попытку? Как бы то ни было, узнаем через какое-то время.