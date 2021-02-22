Появилось новое геймплейное видео горячо ожидаемой Diablo IV

Появилось новое геймплейное видео Diablo 4 / Blizzard

На YouTube-канал GamersPrey выложили 7 минут геймплея горячо ожидаемой игры Diablo IV. На данный момент можно наблюдать альфа-версию, которая находится на этапе активной разработки.

В видео можно поглядеть не только на саму боёвку, но и на кастомизации персонажа, менюшки, езду верхом, преодоление препятствий и разнообразие местных локаций.

Напомним, что в рамках церемонии открытия BlizzConline разработчики Diablo IV анонсировали новый класс для экшен-RPG – разбойницу. Данный класс первые появился в первой Diablo, но его не было во второй и третьей части. В Diablo IV он будет в стартовом комплекте вместе с Варваром, Волшебницей и Друидом.

Ловкий персонаж отличается молниеносными атаками кинжалами и мечами, а также меткими выстрелами из лука или арбалета. Ему будут доступны мощные комбо, теневая магия и усиление эффективности ядом. Система развития позволит специализироваться на дальнем и ближнем бою. Rogue Energy работает аналогично системе в Diablo 3. Некоторые атаки пополняют запас энергии, который можно использовать для других атак.

Diablo IV разрабатывается для консолей и персональных компьютеров. Игра пока не имеет точной даты выхода, но в 2021 году ее появления точно ждать не стоит.

Геймплей Diablo IV

Ранее другие мастера ролевых игр из Larian Studios анонсировали самое масштабное обновление для Baldur's Gate 3 и рассказали, что собираются серьёзно увеличить штат, чтобы быстрее развивать игру. Грядущий патч привнесёт в игру порядка пятидесяти тысяч обновлений – это столько же, сколько привнесли три предыдущих, вместе взятые.

Выход четвёртого патча состоится уже в самое ближайшее время. Старые сохранения будут несовместимы с новой версией игры. В данный момент Baldurs Gate 3 находится в раннем доступе – проект призван стать лучшей RPG, созданной Larian Studios.