EA сообщила точное время анонса Battlefield 6

Новую часть Battlefield анонсируют 9 июня / EA

Новую часть Battlefield анонсируют уже 9 июня в 18:00 по Киеву. Это стало известно после того как на официальном ютуб-канале серии Battlefield появилась запланированная трансляция трейлера игры.

Говорят, что показ будет идти аж 5 минут – хронометраж ролика можно заметить через поиск в Google. Скорее всего, нам выкатят тот самый трейлер, сливы с которого активно просачивались в интернет последние пару недель.

После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически относительно новой части, но, судя по имеющейся информации, разработчики из студии DICE готовят полноценный камбек.

Согласно слухам, события новинки развернутся в недалёком будущем. Помимо этого, некоторые считают, что сюжет новой части будет происходить именно в 2042 год, когда в мире произошёл катаклизм, а нации распались. Представители DICE не раз акцентировали внимание, что с Battlefield 6 серия вернется к своим истокам – масштабным и реалистичным битвам, взяв всё лучшее из старых частей, но выведя это на новый уровень.

Battlefield 6 – трейлер анонса

Battlefield выходит в конце года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. По словам издателя, проект будет адаптирован под консоли нового поколения и задействовать весь их потенциал.