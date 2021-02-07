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Epic Games планирует усилить политику эксклюзивов для Epic Games Store

7 февраля 2021, 16:24
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В этом году Epic Games Store может получить от 20 до 40 эксклюзивных тайтлов, но точное число пока не разглашается.

Hitman III
Hitman III - последний громкий эксклюзив EGS / IO Interactive

За два с небольшим года с момента запуска Epic Games Store этот онлайн-магазин успел ощутить на себе как ярый гнев пользователей Steam, так и радость тех, кто против монополизации рынка сервисов цифровой дистрибуции игр.

На днях представители компании в комментарии для портала PC Gamer заявили, что в ближайшие два года нас ждет ещё больше сделок между Epic Games и сторонними издателями. Правда не уточнили, про какой именно вариант распространения идёт речь.

Ожидается, что 2021-ом Epic Games Store может получить от 20 до 40 эксклюзивных тайтлов, но точное число пока не раскрывается. За прошедшее с момента запуска Epic Games Store время в магазине вышло 115 эксклюзивов, из которых 50 имели этот статус временно и теперь доступны в Steam, включая Metro: Exodus, Borderlands 3, Control, The Outer Worlds и Hades.

Список подтвержденных эксклюзивов EGS на этот год:

  • Kena: Bridge of Spirits
  • JETT: The Far Shore
  • Solar Ash Kingdom
  • Darkest Dungeon 2
  • Chivalry 2
  • Oddworld: Soulstorm

Параллельно издатель продолжит развивать программу финансирования игр Epic Games Publishing. Это сотрудничество предоставит разработчикам полную свободу творчества и полные авторские права, а также полное финансирование проектов, начиная от зарплат и заканчивая обеспечением качества, локализацией, маркетингом и другими затратами на издание. При этом прибыль будут разделять поровну.

В числе первых партнеров – Remedy Entertainment (Alan Wake, Max Payne, Control), Playdead (Inside, Limbo), gen DESIGN (The Last Guardian). Все три студии уже работают над новыми играми. Но никаких подробностей о них пока нет. Пока известно, что Remedy занимается сразу двумя играми по одной вселенной. Но одна из них будет значительно меньшего масштаба.

Напомним, что последним громким эксклюзивом EGS стал недавно выпущенный Hitman III за авторством IO Interactive. Там она пробудет ровно год после релиза и только потом выйдет в Steam и других ПК-площадках.

Epic Games Store Steam Epic Games Hitman
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