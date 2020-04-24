Как прошел концерт рэпера Трэвиса Скотта внутри Fortnite

Трэвис Скотт в Fortnite / Epic Games

Анонс концерта известного рэпера Трэвиса Скотта прямо внутри игры Fortnite стал очень громким событием. В ночь с 23 на 24 апреля как раз прошло первое шоу. И оно поразило всех зрителей.

Хайп был настолько велик, что люди начали собираться задолго до старта концерта. Некоторые строили себе вышки и башни, чтобы получше рассмотреть выступление рэпера.

Концерт начался с трека Sicko Mode, который в наше время слышал, наверное, каждый. Гигантская модель рэпера ходила по карте Fortnite и активно заигрывала с гравитацией, из-за чего игроки регулярно подлетали в воздух.

Также во время онлайн-концерта состоялась премьера трека The Scotts. Его рэпер записал вместе с Kid Cudi.

Закончилось все полетом в космосе под потрясающие спецэффекты. В сети уже есть запись концерта.

Epic Games уже заявила, что концерт Трэвиса Скотта помог поставить рекорд по количество одновременно находящихся в Fortnite игроков. Их набралось аж 12.3 миллиона.

Прошлый рекорд был поставлен тоже во время концерта внутри игры. Тогда свои треки ставил диджей Marshmello.

Еще будет четыре таких концерта. Их расписание мы привели в отдельной заметке.