Гаджет дня: "магический" шар, превращающий Apple Watch в настольные часы

Подставка для Apple Watch, превращающая их в настольные часы / NightWatch

Стартап NightWatch придумал уникальный аксессуар, который в одно действие превращает любую модель Apple Watch в стильные настольные часы. Док выполнен из оргстекла и напоминает "магический шар".

Сама конструкция аксессуара незамысловата. Сзади есть специальная выемка, в которую вставляется оригинальная зарядка Apple Watch, а также сами смарт-часы. Устройство увеличивает изображение на циферблате и усиливает звуки уведомлений и будильника, пишет The Verge.

Кроме того, вывести часы из спящего режима можно просто прикоснувшись к стеклу. Когда уже пора просыпаться, Apple Watch легко отсоединяются от конструкции: никаких крепежей в подставке нет, только магнит в зарядной шайбе. Провода в комплекте не предусмотрено, но, как и в случае с часами, подойдёт любой зарядный кабель для купертиновских смарт-часов.

"Шарик" доступен для предзаказа на сайте производителя за 50 долларов (примерно 1399 грн). Компания обещает отправить заказы первым покупателям в конце июня 2021 года, а с 21 июня откроет продажи на Amazon.

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