Google меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знать

Google / Reuters

Компания Google будет удалять контент из ваших Gmail, Google Диска (в том числе Документов, Таблиц, Презентаций, Рисунков, Форм и Jamboard) и Google Фото, если вы не будете ими пользоваться более двух лет и превышаете лимит на доступный объём хранилища – 15 ГБ.

Новые правила начнут действовать с 1 июня следующего года, а впервые применятся 1 июня 2023-го. Пользователей предупредят об удалении контента заранее по электронной почте. Сам аккаунт, к слову, блокироваться не будет.

Как сообщили в компании, данная норма не распространяется на пользователей с подпиской Google One, не превысивших квоту и не нарушивших правила, а также пользователей Google Workspace, "G Suite для образования" и "G Suite для некоммерческих организаций". Дополнительное место в хранилище можно получить в рамках специальных предложений и акций, которые компания проводит время от времени.

В дополнение компания привела стандартный сценарий, когда пользователь два года не входили в аккаунт Фото, но по-прежнему пользуетесь Диском и Gmail. В этом случае контент будет удален только из Google Фото. Ваши письма и файлы в Gmail и на Диске (включая Google Документы, Таблицы, Презентации, Рисунки, Формы, Сайты и Jamboard) удалены не будут.

Google One / Business Insider

Ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.