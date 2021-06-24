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Инсайдер рассказал о линейке iPhone 14 и iPhone SE 5G, запланированные на 2022 год

24 июня 2021, 14:50

А также компания выпустит iPhone 14 Max – самый доступный 6,7-дюймовый смартфон Apple стоимость менее 900 долларов (~24 799 грн).

Apple
Инсайдер рассказал о линейке iPhone 14 / Reuters

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, специализирующийся на утечках информации о продукции Apple, поведал новые подробности об Айфонах, которые появятся на рынке в 2022 году.

Новый iPhone SE. В первой половине 2022 года Apple планирует обновить 4,7-дюймовый iPhone SE 2020 года – новая модель сохранит прежний дизайн и размеры, но получит поддержку 5G и куда более мощный процессор.

Линейка iPhone 2022. Мы пока не знаем, как будет называться эта модель. Всё зависит от того, как Apple назовёт Айфоны нынешнего года. По словам инсайдера, в линейке следующего года могут появиться смартфоны с поддержкой технологии подэкранного сканера отпечатков пальцев. Кроме того, в новинки могут добавить широкогоульные камеры на 48 Мп.

Финальные названия "яблочных" смартфонов 2022 года могут быть iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. При этом iPhone 14 Max с точки зрения стартовой цены станет самым доступным решением Apple c диагональю 6,7 дюймов. Ему приписывают ценник менее 900 долларов (~24 799 грн).

Кроме всего прочего, Куо заявил, что 5,4-дюймовый форм-фактор iPhone mini уйдёт в историю. По его словам, продажи этой модели оказались ниже ожидаемого, поэтому Apple не станет развивать серию ультракомпактных iPhone в следующем году.

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iPhone 13 показали на видео

Ранее другой инсайдер Дэна Айвса раскрыл дату анонса и начало продаж новейших iPhone 13. В этом году презентация состоится в соответствии с традиционным графиком – 14 сентября, а запуск продаж состоится уже 24-го.

По слухам, ценник на "яблочные" смартфоны 2021 года будет начинаться от 700 долларов (~18 999 грн) за iPhone 13 mini с объёмом памяти 64 ГБ, а самый дорогой новый iPhone будет продаваться за 1600 долларов (~43 299 грн). Это iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ постоянной памяти.

iPhone 13
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