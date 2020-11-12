Как перенести контакты на новый смартфон: простые, но актуальные способы

Перенос данных на новый телефон

Вы приобрели новенький смартфон или планшет, и теперь столкнулись с дилеммой, как перенести имеющиеся контакты? С этой целью можно использовать самые разнообразные способы: некоторые из них требуют установки дополнительного софта или регистрации в Google, другие позволяют обойтись встроенными опциями вашей операционной системы.

Выбор метода, как правило, зависит от актуальности текущей модели вашего устройства, места, куда необходимо перенести контакты и где они сохранены на данный момент, синхронизирован ли ваш девайс с облачным сервисом Google и т.д.

В данной статьей мы рассмотрим наиболее актуальные среди пользователей способы переноса контактов с телефона на телефон.

Как перенести контакты с сим карты на телефон:

На Андроиде:

Зайдите в "Контакты";

Перейдите к подпункту "Опции";

Выберите действие под названием "Импорт / Экспорт";

Нажмите на кнопку "Экспорт";

Выберите необходимую СИМ-карту.

Важно: если ваши контакты хранятся в разных местах, скажем, в памяти телефона и на SD-карте, то действия по переносу будут повторять работу друг друга, но процедуру придется сделать раз-другой. Сначала скопировав данные с телефона, а после – флешки.

После выбора нужных контактов нажимаем на действие "ОК" и перенос осуществлен. Теперь можно переставлять SIM-карту в новёхонький девайс и по желанию перенести свои данные во внутреннюю память нового смартфона.

На Айфоне:

Зайди в меню "Настройки" на вашем старом девайсе;

Перейдите в раздел iCloud;

Поставьте галочку напротив вкладки "Контакты"

Нажмите кнопку "Создать резервную копию";

Дождитесь окончания процесса.

После окончания синхронизации, перейдите в "Настройки" => iCloud, но теперь уже на вашем новом телефоне. и авторизуйтесь под вашей учетной записью. Если вы уже были авторизованы, в меню iCloud активируйте вкладку "Контакты" и дождитесь переноса ваших контактов на новый Айфон (обычно это занимает не более 1-2 минут).

Как перенести контакты с телефона на телефон через блютуз:

Блютуз без преувеличения имеется почти во всех современных мобильных устройствах. Благодаря данному "старожилу" можно легко и быстро переносить список контактов между телефонами: для этого всего-навсего необходимо включить блютуз на обоих аппаратах, установить между ними связь, и если требуется, ввести пароль.

На Андроиде:

Откройте "Контакты" на старом телефоне;

Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;

Выберите пункт "Выбрать все";

Нажмите на кнопку "Отправить/переслать";

Выберите пункт "Bluetooth";

Дождитесь окончания поиска доступных Bluetooth устройств;

Включите Bluetooth на другом девайсе;

Из доступного списка Bluetooth-устройств найдите старый телефон и выберите его;

Нажмите опцию "Принять" и дождитесь завершения переноса контактов.

На Айфоне:

Откройте "Контакты";

Перейти в раздел с нужным абонентом;

Выберите параметр "Поделиться контактом";

Нажмите на "AirDrop";

В качестве способа передачи выберите Bluetooth.

Как перенести контакты с сим карты на телефон Xiaomi:

Зачастую у начинающих пользователей, купивших смартфоны китайского производителя, возникают трудности с нахождением различных функций, которые значительно облегчили бы жизнь. В частности, некоторые пользователи телефона Xiaomi порой сталкиваются с проблемой при переносе контактов через стандартное меню.

Для того чтобы осуществить перенос контактов с SIM-карты на телефон нужно выполнить следующие действия:

Запустите меню управления (для этого необходимо зажать кнопку, которая находится под экраном на сенсорной панели);

Зайди в "Настройки";

Нажмите опцию "Импорт и экспорт";

Выберите нужную СИМ-карту, с которой нужно списать номера;

Дождитесь, пока телефон прочитает все контакты, которые сохранены в памяти сим карты;

Выберите галочками нужные номера и нажать кнопку "Импорт" внизу экрана;

Устройство скопирует данные и покажет уведомление об успешно выполненном импорте.

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