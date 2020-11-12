Как перенести контакты на новый смартфон: простые, но актуальные способы

Если вы решили сменить смартфон либо кардинально перейти на другую операционную систему – это для вас.
Вы приобрели новенький смартфон или планшет, и теперь столкнулись с дилеммой, как перенести имеющиеся контакты? С этой целью можно использовать самые разнообразные способы: некоторые из них требуют установки дополнительного софта или регистрации в Google, другие позволяют обойтись встроенными опциями вашей операционной системы.
Выбор метода, как правило, зависит от актуальности текущей модели вашего устройства, места, куда необходимо перенести контакты и где они сохранены на данный момент, синхронизирован ли ваш девайс с облачным сервисом Google и т.д.
В данной статьей мы рассмотрим наиболее актуальные среди пользователей способы переноса контактов с телефона на телефон.
Как перенести контакты с сим карты на телефон:
На Андроиде:
- Зайдите в "Контакты";
- Перейдите к подпункту "Опции";
- Выберите действие под названием "Импорт / Экспорт";
- Нажмите на кнопку "Экспорт";
- Выберите необходимую СИМ-карту.
Важно: если ваши контакты хранятся в разных местах, скажем, в памяти телефона и на SD-карте, то действия по переносу будут повторять работу друг друга, но процедуру придется сделать раз-другой. Сначала скопировав данные с телефона, а после – флешки.
После выбора нужных контактов нажимаем на действие "ОК" и перенос осуществлен. Теперь можно переставлять SIM-карту в новёхонький девайс и по желанию перенести свои данные во внутреннюю память нового смартфона.
На Айфоне:
- Зайди в меню "Настройки" на вашем старом девайсе;
- Перейдите в раздел iCloud;
- Поставьте галочку напротив вкладки "Контакты"
- Нажмите кнопку "Создать резервную копию";
- Дождитесь окончания процесса.
После окончания синхронизации, перейдите в "Настройки" => iCloud, но теперь уже на вашем новом телефоне. и авторизуйтесь под вашей учетной записью. Если вы уже были авторизованы, в меню iCloud активируйте вкладку "Контакты" и дождитесь переноса ваших контактов на новый Айфон (обычно это занимает не более 1-2 минут).
Как перенести контакты с телефона на телефон через блютуз:
Блютуз без преувеличения имеется почти во всех современных мобильных устройствах. Благодаря данному "старожилу" можно легко и быстро переносить список контактов между телефонами: для этого всего-навсего необходимо включить блютуз на обоих аппаратах, установить между ними связь, и если требуется, ввести пароль.
На Андроиде:
- Откройте "Контакты" на старом телефоне;
- Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
- Выберите пункт "Выбрать все";
- Нажмите на кнопку "Отправить/переслать";
- Выберите пункт "Bluetooth";
- Дождитесь окончания поиска доступных Bluetooth устройств;
- Включите Bluetooth на другом девайсе;
- Из доступного списка Bluetooth-устройств найдите старый телефон и выберите его;
- Нажмите опцию "Принять" и дождитесь завершения переноса контактов.
На Айфоне:
- Откройте "Контакты";
- Перейти в раздел с нужным абонентом;
- Выберите параметр "Поделиться контактом";
- Нажмите на "AirDrop";
- В качестве способа передачи выберите Bluetooth.
Как перенести контакты с сим карты на телефон Xiaomi:
Зачастую у начинающих пользователей, купивших смартфоны китайского производителя, возникают трудности с нахождением различных функций, которые значительно облегчили бы жизнь. В частности, некоторые пользователи телефона Xiaomi порой сталкиваются с проблемой при переносе контактов через стандартное меню.
Для того чтобы осуществить перенос контактов с SIM-карты на телефон нужно выполнить следующие действия:
- Запустите меню управления (для этого необходимо зажать кнопку, которая находится под экраном на сенсорной панели);
- Зайди в "Настройки";
- Нажмите опцию "Импорт и экспорт";
- Выберите нужную СИМ-карту, с которой нужно списать номера;
- Дождитесь, пока телефон прочитает все контакты, которые сохранены в памяти сим карты;
- Выберите галочками нужные номера и нажать кнопку "Импорт" внизу экрана;
- Устройство скопирует данные и покажет уведомление об успешно выполненном импорте.
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